ЕС готовится ударить по техногигантам США в ответ на пошлины Трампа – WP

ЕС планирует ударить по одному из самых прибыльных направлений американского экспорта – цифровым услугам, которые техкомпании США продают европейцам на миллиарды долларов. Это рассматривается как ответ на новые тарифы администрации Трампа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники 1 апреля.

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Это может обострить торговую войну и затронуть таких гигантов высоких технологий, как Apple, Google, Meta и сети Starlink Илона Маска.

Европейские чиновники уже несколько недель, преимущественно за закрытыми дверями, дискутируют о целесообразности введения тарифов и других мер по цифровым услугам, пишет издание. Это часть стратегии «кнута и пряника», которая также предусматривает возможные торговые уступки США.

Поскольку переговоры с администрацией Трампа зашли в тупик, несколько стран ЕС настаивают на включении цифровых услуг в ответные меры, пишет WP.

Некоторые государства, в частности Франция, выступают за более жесткую реакцию с учетом цифровых услуг, отметил один из чиновников. А другие, например Италия, занимающая более лояльную к Трампу позицию, считают, что это лишь спровоцирует Белый дом на дальнейшую эскалацию.

Впрочем, один из чиновников предположил, что ЕС может объединиться и ввести некоторые частичные меры против американских услуг, пишет издание.

Другой чиновник отметил, что ранее меры против цифровых услуг считались слишком провокативными, но эскалация и отказ Трампа от диалога могут изменить подход.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо поднял вопрос цифровых услуг в понедельник после встречи с еврокомиссаром по торговле, подчеркнув, что реакция ЕС будет зависеть от действий США.

Контекст

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины на микрочипы, фармацевтическую продукцию и автомобили. 2 апреля он объявит о «зеркальных» тарифах, которые станут ответом на торговые барьеры стран, которые, по мнению США, ограничивают доступ американских товаров.

Эти шаги вызвали значительный отклик как в США, так и за границей. Эксперты предостерегают, что торговая политика Трампа может спровоцировать экономическую рецессию из-за роста цен и взорвать глобальные цепи поставок, длительно поддерживавших стабильность торговли.

Новые тарифы могут ослабить поддержку Трампа среди избирателей в штатах, зависимых от импорта и экспорта. Оппоненты предупреждают о риске торговых конфликтов, в то время как сторонники считают это способом вернуть рабочие места в США. Мировые рынки уже реагируют на нестабильность, а Канада, Мексика и Китай готовят соответствующие мероприятия. О возможных последствиях политики новой администрации США читайте по ссылке.