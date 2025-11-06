Европейский союз заключил предварительное соглашение о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду (European Defence Fund). Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Подробности

Фонд с бюджетом около €8 млрд на период 2021–2027 годов поддерживает совместные исследования и разработки в оборонной сфере между государствами-членами ЕС, способствуя технологической автономии и конкурентоспособности европейской оборонной промышленности.

Соглашение предоставляет украинским предприятиям и организациям возможность участвовать в совместных европейских оборонных проектах.

Ключевой аспект договоренности – стимулирование инвестиций в оборону в рамках действующего бюджета ЕС для реализации плана ReArm Europe, направленного на наращивание оборонных расходов и усиление военных способностей Союза.

Евродепутат от Латвии Рихард Колс, который вел переговоры от парламента, назвал соглашение «четким сигналом, что ЕС наконец-то серьезно относится к оборонным инвестициям, как того требуют нынешние времена».

Согласно плану ReArm Europe, страны ЕС могут привлечь до €800 млрд на оборонные нужды.

Контекст

16 октября Еврокомиссия обнародовала дорожную карту оборонной стратегии ЕС, где Украина признана ключевым компонентом оборонной готовности Евросоюза.

В стратегии также предусмотрено согласование до конца 2025 года «репарационного займа» для Украины на основе замороженных российских активов.