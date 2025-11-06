Європейський Союз уклав попередню угоду про приєднання України до Європейського оборонного фонду (European Defence Fund). Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Деталі

Фонд з бюджетом приблизно €8 млрд на період 2021–2027 років підтримує спільні дослідження й розробки в оборонній сфері між державами-членами ЄС, сприяючи технологічній автономії та конкурентоспроможності європейської оборонної промисловості.

Угода надає українським підприємствам і організаціям можливість брати участь у спільних європейських оборонних проєктах.

Ключовий аспект домовленості – стимулювання інвестицій в оборону в межах чинного бюджету ЄС для втілення плану ReArm Europe, спрямованого на нарощування оборонних витрат і посилення військових спроможностей Союзу.

Євродепутат від Латвії Ріхард Колс, який вів переговори від парламенту, назвав угоду «чітким сигналом, що ЄС нарешті серйозно ставиться до оборонних інвестицій, як того вимагають нинішні часи».

Згідно з планом ReArm Europe, країни ЄС можуть залучити до €800 млрд на оборонні потреби.

Контекст

16 жовтня Єврокомісія оприлюднила «дорожню карту» оборонної стратегії ЄС, де Україна визнана ключовим компонентом оборонної готовності Євросоюзу.

У стратегії також передбачено узгодження до кінця 2025 року «репараційної позики» для України на основі заморожених російських активів.