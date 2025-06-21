Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Про це йдеться в указі №416/2025 від 21 червня.

Деталі

16 червня Зеленський запропонував кандидатуру Кравченка на цю посаду, а 17 червня Верховна Рада підтримала призначення 273 голосами.

Виступаючи перед парламентом, Кравченко запевнив, що буде політично незалежним і ухвалюватиме лише справедливі рішення, не зловживаючи посадою для політичних цілей.

Він наголосив на меті відновити довіру до прокуратури та повернути їй роль координатора всіх правоохоронних органів.

Контекст

Наприкінці 2024 року Руслан Кравченко став керівником Державної податкової служби. До цього, з квітня 2023 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію. У 2021 році Кравченко керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області.

У 2020-2021 роках він був начальником управління процесуального керівництва у справах про злочини в оборонно-промисловому комплексі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

З 2019 по 2020 рік Кравченко обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону.

З 2015 по 2019 рік він працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури, зокрема був прокурором у справі проти експрезидента Віктора Януковича, якого визнали винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.

Чи вдасться Кравченку реформувати роботу Генеральної прокуратури та забезпечити її незалежність, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.