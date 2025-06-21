Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Про це йдеться в указі №416/2025 від 21 червня.
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Деталі
- 16 червня Зеленський запропонував кандидатуру Кравченка на цю посаду, а 17 червня Верховна Рада підтримала призначення 273 голосами.
- Виступаючи перед парламентом, Кравченко запевнив, що буде політично незалежним і ухвалюватиме лише справедливі рішення, не зловживаючи посадою для політичних цілей.
- Він наголосив на меті відновити довіру до прокуратури та повернути їй роль координатора всіх правоохоронних органів.
Контекст
Наприкінці 2024 року Руслан Кравченко став керівником Державної податкової служби. До цього, з квітня 2023 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію. У 2021 році Кравченко керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області.
У 2020-2021 роках він був начальником управління процесуального керівництва у справах про злочини в оборонно-промисловому комплексі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.
З 2019 по 2020 рік Кравченко обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону.
З 2015 по 2019 рік він працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури, зокрема був прокурором у справі проти експрезидента Віктора Януковича, якого визнали винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.
Чи вдасться Кравченку реформувати роботу Генеральної прокуратури та забезпечити її незалежність, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
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