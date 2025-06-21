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Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генпрокурором України

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Про це йдеться в указі №416/2025 від 21 червня.

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Деталі 

  • 16 червня Зеленський запропонував кандидатуру Кравченка на цю посаду, а 17 червня Верховна Рада підтримала призначення 273 голосами.
  • Виступаючи перед парламентом, Кравченко запевнив, що буде політично незалежним і ухвалюватиме лише справедливі рішення, не зловживаючи посадою для політичних цілей. 
  • Він наголосив на меті відновити довіру до прокуратури та повернути їй роль координатора всіх правоохоронних органів.

Контекст 

Наприкінці 2024 року Руслан Кравченко став керівником Державної податкової служби. До цього, з квітня 2023 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію. У 2021 році Кравченко керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області.

У 2020-2021 роках він був начальником управління процесуального керівництва у справах про злочини в оборонно-промисловому комплексі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

З 2019 по 2020 рік Кравченко обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону.

З 2015 по 2019 рік він працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури, зокрема був прокурором у справі проти експрезидента Віктора Януковича, якого визнали винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.

Чи вдасться Кравченку реформувати роботу Генеральної прокуратури та забезпечити її незалежність, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

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