Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко отреагировал на увеличение остатков невозмещенного НДС бизнеса – это связано с увеличением заявок предпринимателей и проводимых ГНС проверок. «Налоговая работает, в рабочем процессе ежедневно меняются суммы, данные, решения», – написал Кравченко в своем телеграмм-канале.

Подробности

За январь–апрель 2025 года остатки невозмещенного НДС превысили 30 млрд грн. Бизнес связывает это с потребностями правительства финансировать Силы обороны, а нардепы предполагают, что налоговая может придерживать выплаты, говорится в материале Forbes.

Кравченко возразил какие-либо задержки, объяснив, что по большей части из указанной суммы – 26 млрд грн – продолжаются проверки и «согласование результатов проверок по результатам административного или судебного обжалования». «26 млрд грн – это не о задолженности, а обычный рабочий процесс», – подчеркнул глава ГНС.

и «согласование результатов проверок по результатам административного или судебного обжалования». «26 млрд грн – это не о задолженности, а обычный рабочий процесс», – подчеркнул глава ГНС. Увеличение количества проверок Кравченко объяснил увеличением заявок от бизнеса на возмещение НДС. Если в 2024-м за январь–апрель бизнес подал заявок на возмещение 47,5 млрд грн, то в этом году сумма выросла на 16 млрд грн.

Поэтому, несмотря на рост остатков, налоговая за указанный период фактически возместила бизнесу НДС на 10,8 млрд грн больше, чем в прошлом году – 55,5 млрд грн против 44,7 млрд грн.

Контекст

О продолжающемся росте невозмещенных бизнесу сумм НДС сообщал ранее председатель профильного налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Причины тому – неперечисление средств казначейством, невыполнение решений судов и рост количества проверок заявлений о возмещении.

«К сожалению, финансовым органам не удалось решить проблему», – констатировал он.

Заместитель Гетманцева в комитете нардеп Ярослав Железняк предположил, что ГНС может возмещать возмещение, чтобы улучшить показатели по поступлению НДС.

Бизнес считает причиной потребность бюджета в средствах на финансирование армии.