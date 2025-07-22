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«Интергал-Буд» меняет топ-менеджмент: компанию покидает коммерческая директор

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Анна Лаєвська на конференції Forbes Development /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

В апреле 2025 года Анна Лаевская приняла участие в конференции Forbes Development Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Анна Лаевская больше не коммерческий директор «Интергал-Буда», сообщает Liga.net. Ее позицию заняла Елена Рыжова.

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Подробности

  • У крупнейшего застройщика Украины «Интергал-Буда» сменился руководитель. Новым коммерческим директором стала Елена Рыжова. До нее эту должность восемь лет занимала Анна Лаевская. Официально в «Интергал-Буде» не комментируют новое назначение, пишут в Liga.net.
  • Анна Лаевская в комментарии для Liga.net отметила, что сейчас завершает рабочие вопросы в «Интергал-Буде». «С мая 2025-го я в декрете с ребенком, руководство продолжает моя бывшая заместительница Елена Рыжова», – рассказала Лаевская. После декрета топ-менеджер планирует сменить место работы.
  • Елена Рыжова до назначения в «Интергал-Буд» работала коммерческим директором группы компаний DIM, принадлежащей семье Насиковских.

Контекст

В 2025 году компании «Интергал-Буд» исполняется 22 года. Учредил ее Владимир Зубик. Сейчас бенефициар компании – Юлия Мазманиду (Кипр), владелец торговой марки – «ИСК Инвест Лимитед».

«Интергал-Буд» – самый большой застройщик Украины по количеству сданных квартир в 2024-м, по подсчетам ЛУН. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию более 3100 квартир в Киеве и Львове.

Сейчас компания строит в Киеве ЖК «Нивки-парк», «Сырецкие сады», Sky Avenue, Intergal City, во Львове – ЖК MillTown, Wings, City House и т.д. Также есть проекты в Житомире и Черновцах и за границей – в Будапеште.

Кроме жилья, компания строит и владеет коммерческой недвижимостью в Украине – бизнес-центрами, торгово-офисными центрами, складами.

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