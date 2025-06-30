Канадское правительство стремится заключить новое торговое соглашение с США до 21 июля, отменив налог на цифровые услуги, который ранее привел к прекращению переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Канады.

Подробности

29 июня министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада отменяет налог на цифровые услуги, чтобы способствовать «взаимно выгодному торговому соглашению» с США.

Благодаря этому премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Трамп договорились возобновить переговоры для достижения соглашения до 21 июля.

Налог на цифровые услуги, введенный в 2020 году, должен был устранить пробел, из-за которого крупные технологические компании не платили налоги с доходов от канадцев. Его приняли 20 июня 2024-го, а первые платежи планировались на 30 июня 2025 года с ретроактивным действием на доходы с 1 января 2022 года.

Канада отмечает, что налог был временным и действовал до согласования многостороннего международного соглашения. Сбор налога приостановлен с 30 июня 2025 года, а министр Шампань вскоре внесет законопроект об его отмене.

Контекст

19 июня министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что налог на цифровые услуги не будет приостановлен в ходе торговых переговоров с США.

В ответ 27 июня президент США Дональд Трамп прекратил все торговые переговоры с Канадой. Он отметил, что Белый дом в течение недели уведомит Канаду о введении нового тарифа за ведение бизнеса с Соединенными Штатами. Министр финансов США Скотт Бессант сообщил, что торговый представитель Джеймисон Гир начнет расследование для оценки ущерба, который новые канадские налоги наносят экономике США.