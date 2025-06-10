Кількість українців, які категорично проти територіальних поступок у межах можливих домовленостей з Росією, зросла до 52% у травні порівняно з 50% у лютому. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опублікованому 10 червня.