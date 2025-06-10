Кількість українців, які категорично проти територіальних поступок у межах можливих домовленостей з Росією, зросла до 52% у травні порівняно з 50% у лютому. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опублікованому 10 червня.
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Деталі
- Натомість 38% опитаних готові погодитися на певні територіальні втрати, що незначно менше порівняно з 39% у лютому.
- Результати опитування також показують, що 78% українців, а в усіх регіонах 76-80%, відкидають вимогу Росії передати під її контроль неокуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Ця вимога є ключовою в російському Меморандумі, переданому Україні 2 червня 2025 року.
- Щодо російського «мирного плану», 82% українців категорично його відкидають, і лише 10% готові його підтримати, як свідчить графік опитування.
- У межах дослідження респондентам було представлено лише шість пунктів Меморандуму, зокрема пункт про можливість руху України до ЄС, якого раніше не було в пропозиціях угоди.
- Дослідники зазначають, що ознайомлення з повним текстом Меморандуму могло б ще більше підвищити рівень негативного ставлення українців до нього.
Контекст
Опитування, ініційоване Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проводилося з 15 травня по 3 червня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2004 особи віком від 18 років, які проживають на підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка вибірки становить не більш ніж 2,9%.
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