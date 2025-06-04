Китайский стартап Manus представил функцию генерации видео из текста, вступая в конкуренцию с OpenAI, Alibaba и Tencent в быстрорастущем сегменте искусственного интеллекта. Новая технология, позволяющая создавать структурированные видеосюжеты по текстовым инструкциям в считанные минуты, укрепляет позиции компании на фоне глобальной гонки в области ИИ, пишет Bloomberg .

Подробности

Компания Manus, известная своим ИИ-агентом, способным выполнять многоступенчатые задания подобно человеку, сообщила 4 июня о запуске функции генерации видео из текста.

Новая технология позволяет пользователям создавать последовательные видеосюжеты по текстовым командам за несколько минут. Платные подписчики получили ранний доступ к функции, которая впоследствии станет бесплатной для всех.

Manus бросает вызов конкурентам, таким как Sora от OpenAI, что доступна через ChatGPT за $200 в месяц для подписки Pro, а также западным игрокам, таким как Runway, Synthesia и Google, предлагающим модели по подписке или за оплату за использование.

В Китае конкуренцию создают открытые модели от Alibaba (Wan) и Tencent (Hunyuan), угрожающие проприетарным западным продуктам.

Для Manus ключевым вызовом будет масштабирование технологии и конкуренция с такими игроками, как OpenAI, у которых большие ресурсы и установленная база пользователей.

Контекст

У Manus китайские корни. Компания заявила о себе в 2025 году после дебюта своего ИИ-агента. Материнская компания Manus, Butterfly Effect, привлекла инвестиции от Benchmark Capital из Кремниевой долины, несмотря на обострение напряженности между США и Китаем в сфере ИИ. Эти инвестиции подчеркивают привлекательность Manus для глобальных венчурных фондов, но также указывают на риски, связанные с геополитической напряженностью.

Рынок генерации видео из текста, который оценивается в миллиарды долларов, имеет потенциал трансформировать индустрии развлечений, образования и маркетинга. Потенциал генерации видео из текста для революции в креативных индустриях делает этот сегмент одним из самых перспективных в технологическом секторе.

Технологические прорывы китайских компаний, в частности, открытый код их продуктов, оказывают давление на западных конкурентов, которые полагаются на закрытые модели. Успех Manus и DeepSeek демонстрирует способность Китая быстро разрабатывать конкурентоспособные ИИ-технологии, несмотря на ограничение доступа к западным чипам и программному обеспечению.