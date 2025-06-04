Китайський стартап Manus представив функцію генерації відео з тексту, вступаючи в конкуренцію з OpenAI, Alibaba та Tencent у швидкозростаючому сегменті штучного інтелекту. Нова технологія, яка дає змогу створювати структуровані відеосюжети за текстовими інструкціями за лічені хвилини, зміцнює позиції компанії на тлі глобальної гонки в галузі ШІ, пише Bloomberg.
Деталі
- Компанія Manus, відома своїм ШІ-агентом, здатним виконувати багатоступеневі завдання подібно до людини, повідомила 4 червня про запуск функції генерації відео з тексту.
- Нова технологія дає змогу користувачам створювати послідовні відеосюжети за текстовими командами за кілька хвилин. Платні підписники отримали ранній доступ до функції, яка згодом стане безкоштовною для всіх.
- Manus кидає виклик конкурентам, таким як Sora від OpenAI, що доступна через ChatGPT за $200 на місяць для підписки Pro, а також західним гравцям, як Runway, Synthesia і Google, які пропонують моделі за передплатою або за оплату за використання.
- У Китаї конкуренцію створюють відкриті моделі від Alibaba (Wan) і Tencent (Hunyuan), які загрожують пропрієтарним західним продуктам.
- Для Manus ключовим викликом буде масштабування технології та конкуренція з такими гравцями, як OpenAI, що мають більші ресурси та встановлену базу користувачів.
Контекст
Manus має китайське коріння. Компанія заявила про себе у 2025 році після дебюту свого ШІ-агента. Материнська компанія Manus, Butterfly Effect, залучила інвестиції від Benchmark Capital із Кремнієвої долини, попри загострення напруженості між США та Китаєм у сфері ШІ. Ці інвестиції підкреслюють привабливість Manus для глобальних венчурних фондів, але також вказують на ризики, пов’язані з геополітичною напруженістю.
Ринок генерації відео з тексту, який оцінюється у мільярди доларів, має потенціал трансформувати індустрії розваг, освіти та маркетингу. Потенціал генерації відео з тексту для революції в креативних індустріях робить цей сегмент одним із найперспективніших у технологічному секторі.
Технологічні прориви китайських компаній, зокрема відкритий код їхніх продуктів, створюють тиск на західних конкурентів, які покладаються на закриті моделі. Успіх Manus і DeepSeek демонструє здатність Китаю швидко розробляти конкурентоспроможні ШІ-технології, попри обмеження доступу до західних чипів і програмного забезпечення.
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