Китайський стартап Manus представив функцію генерації відео з тексту, вступаючи в конкуренцію з OpenAI, Alibaba та Tencent у швидкозростаючому сегменті штучного інтелекту. Нова технологія, яка дає змогу створювати структуровані відеосюжети за текстовими інструкціями за лічені хвилини, зміцнює позиції компанії на тлі глобальної гонки в галузі ШІ, пише Bloomberg .

Деталі

Компанія Manus, відома своїм ШІ-агентом, здатним виконувати багатоступеневі завдання подібно до людини, повідомила 4 червня про запуск функції генерації відео з тексту.

Нова технологія дає змогу користувачам створювати послідовні відеосюжети за текстовими командами за кілька хвилин. Платні підписники отримали ранній доступ до функції, яка згодом стане безкоштовною для всіх.

Manus кидає виклик конкурентам, таким як Sora від OpenAI, що доступна через ChatGPT за $200 на місяць для підписки Pro, а також західним гравцям, як Runway, Synthesia і Google, які пропонують моделі за передплатою або за оплату за використання.

У Китаї конкуренцію створюють відкриті моделі від Alibaba (Wan) і Tencent (Hunyuan), які загрожують пропрієтарним західним продуктам.

Для Manus ключовим викликом буде масштабування технології та конкуренція з такими гравцями, як OpenAI, що мають більші ресурси та встановлену базу користувачів.

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Контекст

Manus має китайське коріння. Компанія заявила про себе у 2025 році після дебюту свого ШІ-агента. Материнська компанія Manus, Butterfly Effect, залучила інвестиції від Benchmark Capital із Кремнієвої долини, попри загострення напруженості між США та Китаєм у сфері ШІ. Ці інвестиції підкреслюють привабливість Manus для глобальних венчурних фондів, але також вказують на ризики, пов’язані з геополітичною напруженістю.

Ринок генерації відео з тексту, який оцінюється у мільярди доларів, має потенціал трансформувати індустрії розваг, освіти та маркетингу. Потенціал генерації відео з тексту для революції в креативних індустріях робить цей сегмент одним із найперспективніших у технологічному секторі.

Технологічні прориви китайських компаній, зокрема відкритий код їхніх продуктів, створюють тиск на західних конкурентів, які покладаються на закриті моделі. Успіх Manus і DeepSeek демонструє здатність Китаю швидко розробляти конкурентоспроможні ШІ-технології, попри обмеження доступу до західних чипів і програмного забезпечення.