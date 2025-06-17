Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила двох нових членів правління – Оксану Волинець, яка очолила напрям правових та регуляторних питань та Олену Артазей, яка відповідатиме за HR-напрям. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Нафтогазу».

Деталі

Оксана Волинець має понад 20 років юридичного досвіду, зокрема у сферах корпоративного управління, M&A та врегулювання складних корпоративних спорів. Керувала відповідними підрозділами у групі «Континіум» та ПАТ «Укрнафта».

Олена Артазей має понад 10 років досвіду управління персоналом у приватному та державному секторах, зокрема в компанії WOG, Фонді держмайна та ПАТ «Укрнафта».

Крім того, Надія Бігун призначена директором з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання Групи «Нафтогаз». Вона має близько 20 років досвіду у сфері закупівель у бізнесах і компаніях національного рівня. Зокрема, з 2015 року вона обіймала керівні посади в «Прозорро», «Укрпошті», ДП «Медичні закупівлі України» та «Укроборонпромі». У 2022 – 2025 роках працювала на посаді заступниці міністра економіки України, відповідаючи за політику закупівель.

Контекст

28 квітня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького головою правління. Офіційно він почав виконувати обовʼязки очільника «Нафтогазу» з 14 травня.

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Чистий консолідований прибуток групи «Нафтогаз» у 2024-му сягнув 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн, або на 64%. Валовий прибуток за 2024-й зріс до 89,1 млрд грн порівняно з 48,5 млрд грн за 2023 рік.

Операційний прибуток за 2024-й становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн, або на 32%, більше аналогічного показника за попередній період.