Trump Organization запускає мобільний сервіс «Trump Mobile». Компанія Дональда Трампа представила тарифний план для мобільних телефонів і смартфон вартістю $499, який планується випустити у вересні. Це новий крок сімейного бізнесу для залучення консервативних споживачів, пише Reuters.

Деталі

У рамках проєкту представлено «золотий» смартфон T1 Phone, який надійде у продаж у серпні 2025 року за ціною $499.

Компанія, під керівництвом синів Трампа, зазначила, що T1 Phone – це преміальний пристрій, виконаний у золотому кольорі, що символізує розкіш і статус, характерні для бренду Трампа. Смартфон позиціонується як американський продукт, розроблений і зібраний у США, що підкреслює ідею «America First».

Однак Trump Mobile не займається безпосередньо дизайном чи виробництвом пристрою, а використовує ліцензію на бренд «Trump» для співпраці з сторонніми виробниками.

T1 Phone працює на операційній системі Android і оснащений 6.8-дюймовим сенсорним екраном із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну взаємодію та якісне зображення.

Золоте покриття корпусу не лише додає естетичної привабливості, але й асоціюється з преміальним сегментом, хоча деталі щодо матеріалів (чи це суцільне золото, позолота чи лише колір) наразі не уточнюються.

Пристрій сумісний із флагманським тарифним планом «The 47 Plan» від Trump Mobile, який коштує $47,45 на місяць – символічна відсилка до 45-го та 47-го президентських термінів Дональда Трампа.

Цей тариф пропонує 5G-послуги через усі три основні американські мережі (Verizon, AT&T, T-Mobile), а також додаткові переваги, такі як телемедичні консультації, цілодобова допомога на дорогах і безкоштовні міжнародні дзвінки до понад 100 країн.

«Trump Mobile – це не просто телефонний сервіс, це рух за повернення Америки на перше місце. Наш золотий T1 Phone – це символ якості, гордості та інновацій», – заявив Дональд Трамп-молодший, виконавчий віцепрезидент Організації Трампа, під час презентації в Trump Tower у Нью-Йорку.

Контекст

Цей проєкт розширює бізнес-портфель сім’ї Трампа, яка раніше була відома нерухомістю, готелями та гольф-курортами, а останнім часом активно освоює цифрові медіа, криптовалюти та інші ринки. Водночас аналітики, зокрема Паоло Пескаторе з PP Foresight, зазначають, що комерційні деталі співпраці з телекомунікаційними партнерами залишаються нечіткими, що викликає запитання щодо реальної структури проєкту.