Trump Organization запускає мобільний сервіс «Trump Mobile». Компанія Дональда Трампа представила тарифний план для мобільних телефонів і смартфон вартістю $499, який планується випустити у вересні. Це новий крок сімейного бізнесу для залучення консервативних споживачів, пише Reuters.
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Деталі
- У рамках проєкту представлено «золотий» смартфон T1 Phone, який надійде у продаж у серпні 2025 року за ціною $499.
- Компанія, під керівництвом синів Трампа, зазначила, що T1 Phone – це преміальний пристрій, виконаний у золотому кольорі, що символізує розкіш і статус, характерні для бренду Трампа. Смартфон позиціонується як американський продукт, розроблений і зібраний у США, що підкреслює ідею «America First».
- Однак Trump Mobile не займається безпосередньо дизайном чи виробництвом пристрою, а використовує ліцензію на бренд «Trump» для співпраці з сторонніми виробниками.
- T1 Phone працює на операційній системі Android і оснащений 6.8-дюймовим сенсорним екраном із частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну взаємодію та якісне зображення.
- Золоте покриття корпусу не лише додає естетичної привабливості, але й асоціюється з преміальним сегментом, хоча деталі щодо матеріалів (чи це суцільне золото, позолота чи лише колір) наразі не уточнюються.
- Пристрій сумісний із флагманським тарифним планом «The 47 Plan» від Trump Mobile, який коштує $47,45 на місяць – символічна відсилка до 45-го та 47-го президентських термінів Дональда Трампа.
- Цей тариф пропонує 5G-послуги через усі три основні американські мережі (Verizon, AT&T, T-Mobile), а також додаткові переваги, такі як телемедичні консультації, цілодобова допомога на дорогах і безкоштовні міжнародні дзвінки до понад 100 країн.
- «Trump Mobile – це не просто телефонний сервіс, це рух за повернення Америки на перше місце. Наш золотий T1 Phone – це символ якості, гордості та інновацій», – заявив Дональд Трамп-молодший, виконавчий віцепрезидент Організації Трампа, під час презентації в Trump Tower у Нью-Йорку.
Контекст
Цей проєкт розширює бізнес-портфель сім’ї Трампа, яка раніше була відома нерухомістю, готелями та гольф-курортами, а останнім часом активно освоює цифрові медіа, криптовалюти та інші ринки. Водночас аналітики, зокрема Паоло Пескаторе з PP Foresight, зазначають, що комерційні деталі співпраці з телекомунікаційними партнерами залишаються нечіткими, що викликає запитання щодо реальної структури проєкту.
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