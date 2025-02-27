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Компания ютубера MrBeast обсуждает привлечение финансирования при оценке $5 млрд – Bloomberg

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Звезда YouTube MrBeast планирует привлечь несколько сотен миллионов долларов для расширения своего бизнеса в ходе раунда финансирования, который позволит оценить его компанию примерно в $5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ютубер хочет расширить как свой бизнес по производству товаров, так и медиа-бизнес.

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Ключевые факты

  • Самый популярный инфлюэнсер на YouTube общался с несколькими финансовыми фирмами и богатыми людьми по поводу инвестирования, сообщили источники. Переговоры все еще находятся на ранней стадии, и пока не ясно, кто будет инвестировать и будут ли они делать это при оценке в $5 млрд.
  • Онлайн-звезда, чье настоящее имя Джимми Дональдсон, собирает деньги для финансирования холдинговой компании, владеющей всеми или частью нескольких предприятий, включая бренд шоколада Feastables, компанию по производству закусок Lunchly и его компанию по производству видео. Бизнес прибыльный и принес более $400 млн в прошлом году, сказали два источника.
  • MrBeast уже привлекал деньги в прошлом, в том числе от нью-йоркской инвестиционной компании Alpha Wave Global. В прошлом месяце Bloomberg News сообщил, что Дональдсон принимает участие в торгах по покупке TikTok.
  • Feastables, компания по производству закусок, основанная несколько лет назад, продает шоколадные батончики по всей территории США и Канады. В то же время компания по доставке пищи MrBeast Burge сейчас втянута в судебную тяжбу с партнером Дональдсона.

Контекст

MrBeast наиболее известен своей работой на YouTube, где он публикует видео масштабных челленджей и розыгрышей призов, собирающих сотни миллионов просмотров.

Он также создал и снялся в шоу для Prime Video компании Amazon.com Inc., которое, по словам компании, стало наиболее просматриваемым сериалом без сценария за всю историю. В то время как Amazon выделила $100 млн на производство первого сезона, MrBeast сказал, что он потерял деньги на производстве шоу, потратив на него слишком много. «Я потерял десятки миллионов долларов на Beast Games», – сказал он в подкасте Diary of a CEO.

Amazon согласилась сделать больше сезонов шоу, но все еще работает над бюджетом. Первоначальная сделка предполагала, что Amazon потратит более $250 млн на два дополнительных сезона.

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