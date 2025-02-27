Компанія ютубера MrBeast обговорює залучення фінансування при оцінці $5 млрд – Bloomberg

Зірка YouTube MrBeast планує залучити кілька сотень мільйонів доларів для розширення свого бізнесу в ході раунду фінансування, який дозволить оцінити його компанію приблизно в $5 млрд, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Ютубер хоче розширити як свій бізнес із виробництва товарів, так і медіабізнес.

Ключові факти

Найпопулярніший інфлюенсер на YouTube спілкувався з кількома фінансовими фірмами та заможними людьми про інвестування, повідомили джерела. Переговори все ще знаходяться на ранній стадії, і поки не зрозуміло, хто інвестуватиме і чи робитимуть вони це при оцінці в $5 млрд.

Онлайн-зірка, чиє справжнє імʼя Джиммі Дональдсон, збирає гроші для фінансування холдингової компанії, яка володіє всіма або частиною кількох підприємств, включаючи бренд шоколаду Feastables, компанію з виробництва закусок Lunchly та його компанію з виробництва відео. Бізнес прибутковий і приніс більше $400 млн минулого року, сказали двоє джерел.

MrBeast уже залучав гроші в минулому, у тому числі від нью-йоркської інвестиційної компанії Alpha Wave Global. Минулого місяця Bloomberg News повідомив, що Дональдсон бере участь у торгах із купівлі TikTok.

Feastables, компанія з виробництва закусок, яку він заснував кілька років тому, продає шоколадні батончики по всій території США та Канади. Водночас компанія з доставки їжі MrBeast Burge зараз втягнута в судову тяганину з партнером Дональдсона.

Контекст

MrBeast найбільш відомий своєю роботою на YouTube, де він публікує відео масштабних челенджів та розіграшів призів, які збирають сотні мільйонів переглядів.

Він також створив та знявся у шоу для Prime Video компанії Amazon.com Inc., яке, за словами компанії, стало серіалом, що найбільше переглядається без сценарію за всю історію. У той час як Amazon виділила $100 млн на виробництво першого сезону, MrBeast сказав, що він втратив гроші на виробництві шоу, витративши на нього занадто багато. «Я втратив десятки мільйонів доларів на Beast Games», – сказав він у подкасті Diary of a CEO.

Amazon погодилася зробити більше сезонів шоу, але все ще працює над бюджетом. Початкова угода передбачала, що Amazon витратить понад $250 млн на два додаткові сезони.