Більшість країн G7 готові самостійно знизити цінову стелю на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп не підтримає це рішення. Про це 12 червня пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

На саміті G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді, лідери обговорять механізм цінової стелі, запроваджений наприкінці 2022 року.

Європейський Союз і Велика Британія вже кілька тижнів виступають за зниження ліміту через падіння світових цін на нафту, що зробило поточну стелю в $60 малоефективною.

Джерела зазначають, що ЄС і Британія готові очолити ініціативу, заручившись підтримкою інших європейських країн G7 та Канади.

Позиція США залишається невизначеною, а Японія ще не заявила про свої наміри.

«Європейські країни пропонують знизити стелю з $60 до $45. Канада, Британія та, можливо, Японія підтримують ідею. На саміті G7 ми спробуємо переконати США», – повідомило одне з джерел.

Контекст

Цінова стеля на російську нафту, введена G7, ЄС і Австралією, спрямована на зменшення доходів РФ від експорту нафти, що фінансує війну проти України, без дестабілізації світового енергетичного ринку.

З 5 грудня 2022 року ціна морських поставок російської сирої нафти обмежена $60 за барель, а з 5 лютого 2023 року діють окремі ліміти для нафтопродуктів. Це частина санкційної стратегії для послаблення фінансових можливостей Росії у війні.

Компанії країн коаліції можуть надавати послуги з транспортування, страхування, фінансування чи брокерства лише за умови, що нафта продається не дорожче встановленої межі. Танкери, застраховані чи профінансовані G7 або ЄС, перевозять російську нафту лише за дотримання цього ліміту. Щоб обійти ці санкції, Росія створила тіньовий флот.

За даними Financial Times, у липні 2024 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що тіньовий флот Росії налічує близько 600 суден, що становить приблизно 10% світового флоту для перевезення рідких вантажів. Деякі з цих суден використовуються як російські станції прослуховування, інші доставляють зброю до РФ. Завдяки тіньовому флоту Росія щодня транспортує близько 1,7 млн барелів нафти, що приносить Кремлю значні доходи. У 2023 році експорт нафти приніс Росії $188 млрд.