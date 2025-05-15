Материнская компания «Киевстара» увеличила доход почти на 9%, до $1 млрд, в первом квартале

Нидерландская коммуникационная Veon, являющаяся материнской компанией крупнейшего в Украине оператора «Киевстар», в первом квартале увеличила доход на 8,9%, до $1,03 млрд, в годовом исчислении, говорится в отчете компании от 15 мая. EBITDA составляет $439 млн, что на 13,7% больше в годовом исчислении.

Ключевые факты

В нацвалютах доход Veon вырос на 15,7%, EBITDA – на 22,1%.

Согласно отчету, доход Veon от бизнеса в Украине повысился на 36,9%, в Пакистане – на 20,4%, Узбекистане – на 9%. Доходы от бизнеса в Казахстане упали на 12,3%, в Бангладеш – на 21%.

Капитальные расходы увеличились на 8,3% в годовом исчислении.

Veon сохранил свой прогноз на 2025 финансовый год, согласно которому ожидается базовый рост общей выручки в местной валюте на уровне от 12% до 14% в годовом исчислении и базовый рост EBITDA в местной валюте на уровне от 13% до 15% в годовом исчислении.

Группа начала вторую фазу ранее объявленной программы обратного выкупа акций в марте 2025 года. Вторая фаза обратного выкупа будет составлять до $35 млн и следует за завершением первой фазы на сумму $30 млн 27 января 2025 года.

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Контекст

Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» в 2024 году увеличил выручку на 11% по сравнению с предыдущим годом, до 37,3 млрд грн. В четвертом квартале выручка достигла $251 млн, что на 15,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

За год выручка в долларовом эквиваленте выросла на 12,8%, до $925 млн. В гривнах компания зафиксировала прирост на 11%, а в последнем квартале – на 31,5%, до 10,4 млрд грн. Доходы от телекоммуникационных услуг и инфраструктуры за год увеличились на 9,6%, до 36,4 млрд грн, а в четвертом квартале – на 29,6%, до 10,1 млрд грн.

В начале 2024 года оператор приходил в себя после кибератаки, состоявшейся в декабре 2023-го, говорит руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. В качестве компенсации за отсутствие в течение нескольких дней связи «Киевстар» не взимал с абонентов плату в январе 2024-го. «Первый квартал был для него провальным», – говорит Паращий.