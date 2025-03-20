Виторг компанії «Київстар» зріс на 11% за 2024 рік

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» у 2024 році збільшив виторг на 11% порівняно з попереднім роком – до 37,3 млрд грн. У четвертому кварталі виручка досягла $251 млн, що на 15,9% більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року. Такі дані містяться у фінансовому звіті, опублікованому на сайті материнської компанії Veon.

Деталі

За рік виручка у доларовому еквіваленті зросла на 12,8% – до $925 млн. У гривнях компанія зафіксувала приріст на 11%, а в останньому кварталі – на 31,5%, до 10,4 млрд грн.

Доходи від телекомунікаційних послуг та інфраструктури за рік збільшилися на 9,6% – до 36,4 млрд грн, а у четвертому кварталі – на 29,6%, до 10,1 млрд грн.

Сегмент цифрових сервісів продемонстрував значний приріст: у четвертому кварталі він зріс на 170,2% – до 286 млн грн, а за підсумками року – на 122,3%, до 880 млн грн.

EBITDA «Київстару» у гривнях зросла на 5,8% за рік – до 20,9 млрд грн, а в четвертому кварталі – на 36,9%, до 5,78 млрд грн. У доларовому вираженні цей показник у 2024 році скоротився на 4,2% – до $518 млн.

EBITDA-маржа у гривнях у четвертому кварталі піднялася до 55,6% (+2,2 п.п.), але за рік знизилася до 56,1% (-2,7 п.п.).

Капітальні інвестиції у 2024 році сягнули 10,22 млрд грн (+60,7%), а в четвертому кварталі – 4,25 млрд грн (+65,3%).

Кількість абонентів компанії скоротилася на 3,8% у порівнянні з четвертим кварталом 2023 року, сягнувши 23 млн.

Кількість користувачів 4G зменшилася на 2,8% – до 14,5 млн.

Сегмент multiplay-користувачів (ті, хто використовує кілька послуг зв’язку та розваг) зріс на 50,2% – до 6,1 млн.

Материнська компанія Veon у 2024 році збільшила виторг на 8,3% – до понад $4 млрд, за четвертий квартал виручка досягла $998 млн, що на 4,7% перевищує минулорічний показник.

Veon оголосив про старт другої фази програми викупу акцій на суму до $35 млн. Прогноз на 2025 рік передбачає зростання доходу в місцевих валютах на 12-14% і EBITDA на 13-15%, із капексом на рівні 17-19%.

Контекст

Лідер за темпом зростання виторгу в 2024 році серед українських мобільних операторів – lifecell, згідно з YouControl. Цей показник компанія наростила на 14%, до 13,3 млрд грн.

У конкурентів динаміка менша. Виторг другого за кількістю абонентів оператора Vodafone Україна виріс на 11,8%, до 22,6 млрд грн. Лідер ринку «Київстар» наростив виторг на 10,5%, до 36,6 млрд грн. Чому повільніше?

На початку року оператор оговтувався від кібератаки, що відбулася у грудні 2023-го, каже керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. Як компенсацію за кількаденну відсутність зв’язку «Київстар» не стягував з абонентів плату у січні 2024-го. «Перший квартал був для нього провальним», – говорить Паращій. Який прибуток в українських операторів, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.