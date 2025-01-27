Минобороны назвало самые популярные вакансии среди женщин в рекрутинговых центрах. В каких областях больше всего кандидаток

Вакансии, связанные с работой в штабе, медицине и БПЛА, пользуются наибольшим спросом среди женщин, которые присоединяются к Силам обороны через рекрутинг, сообщает пресс-служба Минобороны 27 января. Самый высокий процент кандидаток зафиксирован в Черновицкой области.

Ключевые факты

С начала работы центров рекрутинга украинской армии 36 760 граждан получили консультации по вступлению на военную службу, из которых 8053 уже стали кандидатами в Силы обороны. Среди них 20% – женщины.

Самый высокий процент кандидаток в Силы обороны зафиксирован в следующих областях:

Черновицкая – 46% Хмельницкая – 42% Тернопольская – 38% Ровенская – 33% Черниговская – 31% Одесская – 29% Сумская – 27%

В онлайн-центре рекрутинга, работающем по всей стране, этот показатель составляет 37%.

Инфографика: Минобороны

По данным Минобороны, женщины активно занимают штабные, медицинские и боевые должности, в том числе в сфере БПЛА. Распределение по группам военных специальностей:

Штабные должности – 24% Боевые медики, медсестры, врачи – 22% Специальности, связанные с БПЛА – 13% Повара – 12% Стрелковые специальности – 6% Связь и кибербезопасность – 6% Психологи – 3%

Контекст

12 февраля 2024 года во Львове запустили пилотный проект рекрутинга в армию. Рекрутинг происходит параллельно с мобилизацией, процесс базируется на подписании контракта до конца особого периода. При этом человек уходит в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт. Кроме того, контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.

В настоящее время в Украине функционирует 48 центров рекрутинга украинской армии. Центры предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности, в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

Ранее стало известно, что вакансии, связанные с БПЛА, водительскими и стрелковыми направлениями, пользуются наибольшим спросом среди граждан, приобщающихся к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии.