Міноборони назвало найпопулярніші вакансії серед жінок у рекрутингових центрах. У яких областях найбільше кандидаток

Вакансії, пов’язані з роботою у штабі, медициною та БпЛА, користуються найбільшим попитом серед жінок, які долучаються до Сил оборони через рекрутинг, повідомляє пресслужба Міноборони 27 січня. Найвищий відсоток кандидаток зафіксовано у Чернівецькій області.
Ключові факти
- З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу, з яких 8053 вже стали кандидатами до Сил оборони. Серед них 20% – жінки.
- Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони зафіксовано в таких областях:
- Чернівецька – 46%
- Хмельницька – 42%
- Тернопільська – 38%
- Рівненська – 33%
- Чернігівська – 31%
- Одеська – 29%
- Сумська – 27%
- В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій країні, цей показник становить 37%.
- За даними Міноборони, жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БПЛА. Розподіл за групами військових спеціальностей:
- Штабні посади – 24%
- Бойові медики, медсестри, лікарі – 22%
- Спеціальності, повʼязані з БПЛА – 13%
- Кухарі – 12%
- Стрілецькі спеціальності – 6%
- Звʼязок та кібербезпека – 6%
- Психологи – 3%
Контекст
12 лютого 2024 року у Львові запустили пілотний проєкт рекрутингу до армії. Рекрутинг відбувається паралельно з мобілізацією, процес базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому людина йде у визначену частину і на певну посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.
Наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. Центри пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.
Раніше стало відомо, що вакансії, пов’язані з БпЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед громадян, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.