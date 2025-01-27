Міноборони назвало найпопулярніші вакансії серед жінок у рекрутингових центрах. У яких областях найбільше кандидаток

Вакансії, пов’язані з роботою у штабі, медициною та БпЛА, користуються найбільшим попитом серед жінок, які долучаються до Сил оборони через рекрутинг, повідомляє пресслужба Міноборони 27 січня. Найвищий відсоток кандидаток зафіксовано у Чернівецькій області.

Ключові факти

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу, з яких 8053 вже стали кандидатами до Сил оборони. Серед них 20% – жінки.

Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони зафіксовано в таких областях:

Чернівецька – 46% Хмельницька – 42% Тернопільська – 38% Рівненська – 33% Чернігівська – 31% Одеська – 29% Сумська – 27%

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій країні, цей показник становить 37%.

Інфографіка: Міноборони

За даними Міноборони, жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БПЛА. Розподіл за групами військових спеціальностей:

Штабні посади – 24% Бойові медики, медсестри, лікарі – 22% Спеціальності, повʼязані з БПЛА – 13% Кухарі – 12% Стрілецькі спеціальності – 6% Звʼязок та кібербезпека – 6% Психологи – 3%

Контекст

12 лютого 2024 року у Львові запустили пілотний проєкт рекрутингу до армії. Рекрутинг відбувається паралельно з мобілізацією, процес базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому людина йде у визначену частину і на певну посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.

Наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. Центри пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

Раніше стало відомо, що вакансії, пов’язані з БпЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед громадян, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії.