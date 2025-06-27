Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ беспилотный наземный комплекс Protector производства ООО «Украинская бронетехника», сообщает пресс-служба 27 июня. Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы составляет до 700 кг, а запас хода – до 400 км.

Ключевые факты

Тяжелый беспилотный наземный комплекс разработан на основе реального боевого военного опыта для обеспечения безопасности при выполнении логистических и боевых задач.

Protector может перевозить боекомплект или снаряжение, эвакуировать раненых, использоваться как платформа под роботизированный боевой модуль, мобильные системы РЭБ и РЭР и т.д.

По словам директора ООО «Украинская бронетехника» Владислава Бельбаса, дрон также может доставлять меньшие наземные дроны весом от 50 до 150 кг, которые работают непосредственно на передовой в радиусе 2-3 км.

Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость. Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса RunFlat – продолжать движение даже при повреждении.

«Фактически это новая ветвь развития наземных роботизированных комплексов – полноразмерный беспилотный автомобиль. Это новые возможности для наших воинов, а именно – выполнение опасных задач без риска для личного состава», – отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

предоставлено пресс-службою «Українська бронетехніка» предоставлено компанией «Украинская бронетехника» предоставлено компанией «Украинская бронетехника» Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В апреле 2025 года Министерство обороны Украины сертифицировало и допустило к использованию в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и техники, из которых более 85% произведено в Украине. С начала года кодифицировано более 400 единиц украинского оружия и техники.

В список вошли беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы, автомобили, средства связи и наземные роботизированные комплексы.

В мае Министерство обороны Украины сертифицировало и разрешило использовать в Вооруженных силах несколько моделей специализированных лодок отечественного производства. В начале июня допущен к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный комплекс «Волыняка».