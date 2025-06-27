Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний наземний комплекс Protector виробництва ТОВ «Українська бронетехніка», повідомляє пресслужба 27 червня. Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи становить до 700 кг, а запас ходу – до 400 км.

Ключові факти

Важкий безпілотний наземний комплекс був розроблений на основі реального бойового досвіду військових для забезпечення безпеки при виконанні логістичних та бойових завдань.

Protector може перевозити боєкомплект або спорядження, здійснювати евакуацію поранених, використовуватись як платформа під роботизований бойовий модуль, мобільні системи РЕБ і РЕР тощо.

За словами директора ТОВ «Українська бронетехніка» Владислава Бельбаса, дрон також може доставляти менші наземні дрони, вагою від 50 до 150 кг, які працюють безпосередньо на передовій у радіусі 2-3 км.

Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.

«Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу», – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

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Контекст

У квітні 2025 року Міністерство оборони України сертифікувало та допустило до використання в Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і техніки, з яких понад 85% виготовлено в Україні. Від початку року кодифіковано більш ніж 400 одиниць української зброї та техніки.

До переліку увійшли безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, засоби зв’язку та наземні роботизовані комплекси.

У травні Міністерство оборони України сертифікувало та дозволило використовувати у Збройних силах кілька моделей спеціалізованих човнів вітчизняного виробництва. На початку червня було допущено до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка».