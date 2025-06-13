Президент Дональд Трамп призвал Иран заключить соглашение по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Об этом он написал в Thruth Social 13 июня. Президент США предупредил, что «следующие атаки будут еще более жестокими».

Ключевые факты

«Я давал Ирану много шансов заключить соглашение. Я настойчиво предупреждал их сделать это, но они не справились», – написал он.

Трамп отметил, что «США производят лучшее, самое страшное оружие и у Израиля его много, и его будет еще больше».

«Уже произошли большие разрушения, но сделка все еще может остановить последующие жестокие атаки. Иран должен заключить соглашение, пока ничего не случилось, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя», – подчеркнул президент США, добавив, что соглашение следует подписать «пока не стало слишком поздно».

Контекст

В пятницу, 13 июня, Израиль начал широкомасштабные удары по Ирану, заявив, что целями являются ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры, и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Иран уже подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанге. Подробнее о событиях – читайте здесь.

С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, его администрация постоянно заявляла, что Ирану необходимо помешать получить ядерное оружие. Однако в докладе, опубликованном ядерным наблюдателем ООН, говорится, что Иран ускорил производство урана, близкого к оружейному.

Первый срок полномочий Трампа был отмечен особо сложным периодом в отношениях с Тегераном. В 2018 году он в одностороннем порядке вывел США из ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами, что привело к санкциям, парализовавшим экономику.

Ускоренное производство Ираном урана, близкого к оружейному, оказывает еще большее давление на Трампа, поскольку он неоднократно заявлял, что открыт для переговоров со страной, а также все чаще вводит санкции против продажи иранской нефти в рамках своей возобновившейся политики максимального давления.

В своей речи в августе 2024 года Хаменеи сказал, что открыт для переговоров с США, заявив, что нет никакого вреда во взаимодействии с врагом.