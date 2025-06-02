Национальный банк Украины (НБУ) в мае увеличил продажу валюты на межбанковском рынке на 29,3%, или $663,4 млн, достигнув $2,92 млрд. Об этом стало известно из данных на сайте регулятора.

Подробности

Покупка валюты НБУ сократилась до $1,3 млн с $17,5 млн в апреле, что привело к росту чистых валютных интервенций в поддержку гривны на 30,3%, или $679,8 млн, до $923,3 млн. По сравнению с маем 2024 года этот показатель снизился на 4,8%, или $149 млн.

За последнюю неделю мая валютные интервенции НБУ выросли на 5,7%, или $35 млн, до $653,2 млн по сравнению с предыдущей неделей.

На наличном рынке сальдо между продажей и покупкой валюты в начале недели было положительным ($4,5 млн с субботы по понедельник), но со вторника стало отрицательным, возрастая от $1 млн до $13,1 млн в четверг.

Официальный курс гривны колебался с 41,5 грн/$1 в начале недели до 41,67 грн/$1 в середине, вернувшись до 41,52 грн/$1 в конце. На наличном рынке курс остался стабильным: покупка – 41,4 грн/$1, продажа – 41,45 грн/$1.

Контекст

В апреле международные резервы Украины установили новый рекорд с начала войны, увеличившись на $4,31 млрд, до $46,68 млрд. Рост обеспечили значительное финансирование от международных партнеров и самый низкий с апреля 2024 года объем чистой продажи валюты НБУ. За месяц НБУ сократил чистую продажу валюты на 17,1% по сравнению с мартом 2025-го, продав $2,21 млрд и приобретя $0,02 млрд в резервы.