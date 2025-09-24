Немецкая SAP и американская OpenAI объявили о совместном запуске инициативы OpenAI for Germany, направленной на внедрение технологий искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, в государственном секторе Германии. Об этом говорится в официальных пресс-релизах SAP и OpenAI .

Подробности

Кристиан Кляйн, гендиректор SAP SE, заявил, что проект объединит опыт SAP в облачных решениях с технологиями OpenAI, создавая AI-сервисы «для Германии, в Германии». Сэм Альтман подчеркнул, что миллионы немцев уже пользуются ChatGPT, а теперь технологии перейдут в государственный сектор для повышения эффективности.

подчеркнул, что миллионы немцев уже пользуются ChatGPT, а теперь технологии перейдут в государственный сектор для повышения эффективности. Сервисы будут работать через дочернюю платформу Delos Cloud, построенную на технологиях Microsoft Azure, с акцентом на сохранении суверенитета, защите данных и соблюдении европейских юридических стандартов.

Запуск OpenAI for Germany намечен на 2026 год. В рамках подготовки SAP планирует расширить инфраструктуру Delos Cloud в Германии до 4000 GPU для обработки ИИ-нагрузок. Компании намерены поддерживать развитие специализированных ИИ-приложений для госорганов, интегрировать агентов в существующие рабочие процессы: управление архивами, анализ данных, автоматизация административных задач.

для обработки ИИ-нагрузок. Компании намерены поддерживать развитие специализированных ИИ-приложений для госорганов, интегрировать агентов в существующие рабочие процессы: управление архивами, анализ данных, автоматизация административных задач. Проект отвечает национальным амбициям Германии в сфере ИИ: федеральная правительственная программа High-Tech Agenda ставит цель к 2030 году обеспечить ИИ-взнос в ВВП на уровне до 10%. Параллельно инициатива Made for Germany, поддержанная 61 компанией и глобальными инвесторами, объявила об обязательстве инвестировать более €631 млрд в цифровую трансформацию. Кроме того, SAP анонсировала инвестиции в €20 млрд для усиления цифрового суверенитета Германии.

Ранее SAP инвестировала в стартапы, стремящиеся конкурировать с OpenAI, в частности Aleph Alpha, Cohere и Anthropic.

После объявления новости о сотрудничестве с OpenAI акции SAP выросли более чем на 2%, пишет Bloomberg.

Контекст

Немецкий техногигант SAP является крупнейшим разработчиком корпоративного программного обеспечения в Европе и одним из крупнейших разработчиков в мире. Программное обеспечение SAP позволяет предприятиям управлять широким спектром функций: от маркетинга и управления персоналом до логистики и закупок. В апреле 2023 года в SAP заявили, что больше не планируют проводить реструктуризацию и стремятся использовать в своих продуктах технологии искусственного интеллекта.

Доходы OpenAI от ChatGPT в 2024 году достигли $3,7 млрд, а прогноз на 2025 год составляет $11 млрд при оценке компании в $157 млрд. В августе OpenAI привлекла $8,3 млрд финансирования при оценке компании в $300 млрд.