Немецкая SAP и американская OpenAI объявили о совместном запуске инициативы OpenAI for Germany, направленной на внедрение технологий искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, в государственном секторе Германии. Об этом говорится в официальных пресс-релизах SAP и OpenAI.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Кристиан Кляйн, гендиректор SAP SE, заявил, что проект объединит опыт SAP в облачных решениях с технологиями OpenAI, создавая AI-сервисы «для Германии, в Германии». Сэм Альтман подчеркнул, что миллионы немцев уже пользуются ChatGPT, а теперь технологии перейдут в государственный сектор для повышения эффективности.
- Сервисы будут работать через дочернюю платформу Delos Cloud, построенную на технологиях Microsoft Azure, с акцентом на сохранении суверенитета, защите данных и соблюдении европейских юридических стандартов.
- Запуск OpenAI for Germany намечен на 2026 год. В рамках подготовки SAP планирует расширить инфраструктуру Delos Cloud в Германии до 4000 GPU для обработки ИИ-нагрузок. Компании намерены поддерживать развитие специализированных ИИ-приложений для госорганов, интегрировать агентов в существующие рабочие процессы: управление архивами, анализ данных, автоматизация административных задач.
- Проект отвечает национальным амбициям Германии в сфере ИИ: федеральная правительственная программа High-Tech Agenda ставит цель к 2030 году обеспечить ИИ-взнос в ВВП на уровне до 10%. Параллельно инициатива Made for Germany, поддержанная 61 компанией и глобальными инвесторами, объявила об обязательстве инвестировать более €631 млрд в цифровую трансформацию. Кроме того, SAP анонсировала инвестиции в €20 млрд для усиления цифрового суверенитета Германии.
- Ранее SAP инвестировала в стартапы, стремящиеся конкурировать с OpenAI, в частности Aleph Alpha, Cohere и Anthropic.
- После объявления новости о сотрудничестве с OpenAI акции SAP выросли более чем на 2%, пишет Bloomberg.
Контекст
Немецкий техногигант SAP является крупнейшим разработчиком корпоративного программного обеспечения в Европе и одним из крупнейших разработчиков в мире. Программное обеспечение SAP позволяет предприятиям управлять широким спектром функций: от маркетинга и управления персоналом до логистики и закупок. В апреле 2023 года в SAP заявили, что больше не планируют проводить реструктуризацию и стремятся использовать в своих продуктах технологии искусственного интеллекта.
Доходы OpenAI от ChatGPT в 2024 году достигли $3,7 млрд, а прогноз на 2025 год составляет $11 млрд при оценке компании в $157 млрд. В августе OpenAI привлекла $8,3 млрд финансирования при оценке компании в $300 млрд.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.