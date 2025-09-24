Німецька SAP та американська OpenAI оголосили про спільний запуск ініціативи OpenAI for Germany, спрямованої на впровадження технологій штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, у державному секторі Німеччини. Про це йдеться в офіційних пресрелізах SAP та OpenAI .

Деталі

Крістіан Кляйн, гендиректор SAP SE, заявив, що проєкт поєднає досвід SAP у хмарних рішеннях із технологіями OpenAI, створюючи AI-сервіси «для Німеччини, в Німеччині». Сем Альтман наголосив, що мільйони німців вже користуються ChatGPT, а тепер технології перейдуть у державний сектор для підвищення ефективності.

Сервіси працюватимуть через дочірню платформу Delos Cloud, побудовану на технологіях Microsoft Azure, з акцентом на збереження суверенітету, захист даних та дотримання європейських юридичних стандартів.

Запуск OpenAI for Germany заплановано на 2026 рік. У рамках підготовки SAP планує розширити інфраструктуру Delos Cloud у Німеччині до 4000 GPU для обробки ШI-навантажень. Компанії мають намір підтримувати розвиток спеціалізованих ШI-додатків для держорганів, інтегрувати агентів у наявні робочі процеси: управління архівами, аналіз даних, автоматизація адміністративних завдань.

Проєкт відповідає національним амбіціям Німеччини у сфері ШІ: федеральна урядова програма High‑Tech Agenda ставить мету до 2030 року забезпечити ШI-внесок до ВВП на рівні до 10 %. Паралельно ініціатива Made for Germany, підтримана 61 компанією та глобальними інвесторами, оголосила про зобов'язання інвестувати більше €631 млрд у цифрову трансформацію. Крім того, SAP анонсувала інвестиції у €20 млрд для посилення цифрового суверенітету Німеччини.

Раніше SAP інвестувала в стартапи, які прагнуть конкурувати з OpenAI, зокрема Aleph Alpha, Cohere та Anthropic.

Після оголошення новини про співпрацю з OpenAI акції SAP зросли більш ніж на 2%, пише Bloomberg.

Контекст

Німецький техногігант SAP – найбільший розробник корпоративного програмного забезпечення в Європі та один із найбільших розробників у світі. Програмне забезпечення SAP дає змогу підприємствам управляти широким спектром функцій: від маркетингу та управління персоналом до логістики й закупівель. У квітні 2023 року у SAP заявили, що більше не планують проводити реструктуризацію та прагнуть використовувати у своїх продуктах технології штучного інтелекту.

Доходи OpenAI від ChatGPT у 2024 році досягли $3,7 млрд, а прогноз на 2025-й становить $11 млрд при оцінці компанії в $157 млрд. У серпні OpenAI залучила $8,3 млрд фінансування при оцінці компанії в $300 млрд.