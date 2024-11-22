Немецкий производитель роботизированных систем ARX Robotics открывает офис в Украине.

Европейский разработчик роботизированных систем ARX Robotics откроет офис в Украине в начале следующего года. Об этом сказал СЕО ARX Robotics Ukraine Игорь Корниолов в ходе технологической конференции ForbesTech.

Ключевые факты

Офис ARX Robotics запустится в Украине в январе–феврале 2025 года, говорит Корниолов.

«В украинском офисе фокус будет на технических специалистов, которые будут обслуживать системы, которые мы поставим Минобороны Украины», – говорит СЕО ARX Robotics Ukraine. По его словам, это будут хардвер- и софт-инженеры, а также специалисты технической поддержки для оперативного обслуживания.

В начале в офисе будут работать до 10 человек, но штат будет расширяться в соответствии с увеличением поставок изделий ARX Robotics Министерству обороны Украины. Украинские специалисты будут привлекаться к R&D-процессу компании.

«Сейчас Украина стала Кремниевой долиной для defence-tech индустрии», – сказал СЕО ARX Robotics Марк Уитфельд во время своего выступления на Forbes Tech 2024.

Контекст

Основанный в 2022 году стартап ARX Robotics занимается разработкой автономных роботов. Компания выпускает модульные беспилотные наземные системы и датчики для применения в военных и коммерческих сферах.

С момента основания ARX Robotics создала 12 роботов, которые находятся в Германии и Украине. Роботы компании уже находятся на вооружении и опробованы в вооруженных силах Германии, Австрии, Швейцарии и Венгрии.