Німецький виробник роботизованих систем ARX Robotics відкриває офіс в Україні

Європейський розробник роботизованих систем ARX Robotics відкриє офіс в Україні на початку наступного року. Про це сказав СЕО ARX Robotics Ukraine Ігор Корніолов під час технологічної конференції ForbesTech.

Ключові факти

Офіс ARX Robotics запуститься в Україні у січні–лютому 2025 року, каже Корніолов.

«В українському офісі фокус буде на технічних спеціалістів, які будуть обслуговувати системи, які ми поставимо Міноборони України», – каже СЕО ARX Robotics Ukraine. За його словами, це будуть хардвер- і софтвер-інженери, а також спеціалісти технічної підтримки для оперативного обслуговування.

На початку в офісі працюватиме до 10 людей, але штат буде розширюватися відповідно до збільшення постачань виробів ARX Robotics Міністерству оборони України. Українські спеціалісти будуть залучатися до R&D-процесу компанії.

«Зараз Україна стала Кремнієвою долиною для defence-tech індустрії», – сказав СЕО ARX Robotics Марк Вітфельд під час свого виступу на Forbes Tech 2024.

Контекст

Заснований у 2022 році стартап ARX Robotics займається розробкою автономних роботів. Компанія випускає модульні безпілотні наземні системи та датчики для застосування у військових і комерційних сферах.

З моменту заснування ARX Robotics створила 12 роботів, які були розміщені в Німеччині та Україні. Роботи компанії вже перебувають на озброєнні та випробувані у збройних силах Німеччини, Австрії, Швейцарії та Угорщини.