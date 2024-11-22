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Німецький виробник роботизованих систем ARX Robotics відкриває офіс в Україні

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Наземний безпілотник Gereon RCS від ARX Robotics /ARX Robotics

Наземний безпілотник Gereon RCS від ARX Robotics Фото ARX Robotics

Європейський розробник роботизованих систем ARX Robotics відкриє офіс в Україні на початку наступного року. Про це сказав СЕО ARX Robotics Ukraine Ігор Корніолов під час технологічної конференції ForbesTech.

Ключові факти 

  • Офіс ARX Robotics запуститься в Україні у січні–лютому 2025 року, каже Корніолов. 
  • «В українському офісі фокус буде на технічних спеціалістів, які будуть обслуговувати системи, які ми поставимо Міноборони України», – каже СЕО ARX Robotics Ukraine. За його словами, це будуть хардвер- і софтвер-інженери, а також спеціалісти технічної підтримки для оперативного обслуговування. 
  • На початку в офісі працюватиме до 10 людей, але штат буде розширюватися відповідно до збільшення постачань виробів ARX Robotics Міністерству оборони України. Українські спеціалісти будуть залучатися до R&D-процесу компанії. 
  • «Зараз Україна стала Кремнієвою долиною для defence-tech індустрії», – сказав СЕО ARX Robotics Марк Вітфельд під час свого виступу на Forbes Tech 2024.

Контекст 

Заснований у 2022 році стартап ARX Robotics займається розробкою автономних роботів. Компанія випускає модульні безпілотні наземні системи та датчики для застосування у військових і комерційних сферах.

З моменту заснування ARX Robotics створила 12 роботів, які були розміщені в Німеччині та Україні. Роботи компанії вже перебувають на озброєнні та випробувані у збройних силах Німеччини, Австрії, Швейцарії та Угорщини. 

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