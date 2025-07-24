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Ощадбанк готовит новый арбитраж против России из-за потери активов

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Ощадбанк 24 июля направил России официальное уведомление о возникновении нового инвестиционного спора. Причина – потеря имущества на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Подробности

  • Сообщение представлено в соответствии с соглашением между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. В нем зафиксированы существенные нарушения россией обязательств по этому соглашению и нормам международного права.
  • Это первый шаг, необходимый для начала нового международного арбитражного процесса против РФ. Если в течение шести месяцев страна-агрессор не компенсирует Ощадбанку нанесенный ущерб, банк инициирует новый международный арбитраж.

Контекст

В 2021 году банк уже выиграл дело за активы в Крыму. Арбитраж принял решение взыскать с России $1,1 млрд. Сейчас Ощадбанк готовится к принудительному исполнению этого решения за счет российских активов за границей.

Россия не признает юрисдикцию международных арбитражей по подобным делам, однако украинские компании, в том числе государственные, активно используют инвестиционные соглашения для юридической борьбы за компенсации.

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