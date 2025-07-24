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Ощадбанк готує новий арбітраж проти Росії через втрату активів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ощадбанк 24 липня надіслав Росії офіційне повідомлення про виникнення нового інвестиційного спору. Причина – втрата майна на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, йдеться у повідомленні пресслужби банку.

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Деталі

  • Повідомлення подано відповідно до угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій. У ньому зафіксовані істотні порушення росією зобов’язань за цією угодою та норм міжнародного права. 
  • Це є першим кроком, необхідним для початку нового міжнародного арбітражного процесу проти РФ. Якщо протягом шести місяців країна-агресорка не компенсує Ощадбанку завдані збитки, банк ініціює новий міжнародний арбітраж.

Контекст

У 2021 році банк уже виграв справу за активи в Криму. Арбітраж ухвалив рішення стягнути з Росії $1,1 млрд. Зараз Ощадбанк готується до примусового виконання цього рішення за рахунок російських активів за кордоном.

Росія не визнає юрисдикцію міжнародних арбітражів у подібних справах, однак українські компанії, зокрема державні, активно використовують інвестиційні угоди для юридичної боротьби за компенсації.

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