Ощадбанк 24 липня надіслав Росії офіційне повідомлення про виникнення нового інвестиційного спору. Причина – втрата майна на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Деталі

Повідомлення подано відповідно до угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій. У ньому зафіксовані істотні порушення росією зобов’язань за цією угодою та норм міжнародного права.

Це є першим кроком, необхідним для початку нового міжнародного арбітражного процесу проти РФ. Якщо протягом шести місяців країна-агресорка не компенсує Ощадбанку завдані збитки, банк ініціює новий міжнародний арбітраж.

Контекст

У 2021 році банк уже виграв справу за активи в Криму. Арбітраж ухвалив рішення стягнути з Росії $1,1 млрд. Зараз Ощадбанк готується до примусового виконання цього рішення за рахунок російських активів за кордоном.

Росія не визнає юрисдикцію міжнародних арбітражів у подібних справах, однак українські компанії, зокрема державні, активно використовують інвестиційні угоди для юридичної боротьби за компенсації.