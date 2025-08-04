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PlayCity оштрафовало восемь казино из-за неподачи отчетности

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Госагентство PlayCity оштрафовало организаторов азартных игр на общую сумму 3,2 млн грн. Восемь лицензированных казино получили штрафы по 400 000 грн за неподачу в срок отчетности, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

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Подробности

  • Причина – казино не подали отчетность в срок, как этого требует Закон «О государственном регулировании азартных игр».
  • Санкции применили к: Golden Bonus, WinBoss, WinBoss «Игровые автоматы», F1RST, Royal Club, WIN, 4444 и Party Casino.
  • Каждый оператор должен своевременно отчитываться о: соответствие лицензионным условиям; финансовом состоянии и движении денежных средств; принятых мерах по профилактике и борьбе с игровой зависимостью; других ключевых показателях, определенных законом.

Контекст

За первые пять месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет почти 9 млрд грн налогов, сообщал глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Это на 1,6 млрд грн, или 22,3%, больше, чем за тот же период в прошлом году. Он отметил, что по сравнению с 2021-м поступления выросли в 125 раз.

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