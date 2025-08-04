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Причина – казино не подали отчетность в срок, как этого требует Закон «О государственном регулировании азартных игр».

Санкции применили к: Golden Bonus, WinBoss, WinBoss «Игровые автоматы», F1RST, Royal Club, WIN, 4444 и Party Casino.

Каждый оператор должен своевременно отчитываться о: соответствие лицензионным условиям; финансовом состоянии и движении денежных средств; принятых мерах по профилактике и борьбе с игровой зависимостью; других ключевых показателях, определенных законом.

Контекст

За первые пять месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет почти 9 млрд грн налогов, сообщал глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Это на 1,6 млрд грн, или 22,3%, больше, чем за тот же период в прошлом году. Он отметил, что по сравнению с 2021-м поступления выросли в 125 раз.