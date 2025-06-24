Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Вооруженным силам «решительно ответить на нарушение Ираном перемирия интенсивными ударами по целям режима в центре Тегерана», пишет The Times of Israel. Иран опровергает обстрелы после оглашения перемирия.

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После вступления в силу перемирия из Ирана были выпущены две баллистические ракеты в сторону Израиля. Обе ракеты были перехвачены, отмечает издание.

Израильские законодатели призывают к ответным действиям после нарушения Ираном перемирия.

«Через три с половиной часа, после того как президент США объявил о перемирии, из Ирана начали обстреливать север Израиля. Мы не должны это терпеть, мы не должны это игнорировать, мы должны немедленно ответить», – написал в Facebook глава оппозиционной партии «Исраэль Бейтен» Авигдор Либерман.

Дополнено. Иран отрицает запуск ракет. Местные агентства пишут, что сообщения о запуске ракет по Израилю после оглашения режима прекращения огня «опровергаются».

Контекст

23 июня президент США Дональд Трамп объявил о договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его словам, соглашение вступило в силу 24 июня.

Иран подтвердил перемирие с Израилем. Высший совет национальной безопасности Исламской Республики обнародовал заявление о вступлении в силу режима прекращения огня.

В заявлении отмечается, что на любую агрессию со стороны Израиля будет дан «решительный ответ».

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к перемирию, но подчеркнул, что на нарушение прекращения огня последует решительный ответ. Как отреагировали рынки на прекращение огня между Израилем и Ираном, читайте здесь.