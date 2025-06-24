Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Збройним силам «рішуче відповісти на порушення Іраном перемирʼя інтенсивними ударами по цілях режиму в центрі Тегерана», пише The Times of Israel . Іран спростовує обстріли після оголошення перемирʼя. Дональд Трамп заявив, що незадоволений жодною з країн, але особливо Ізраїлем, пише Reuters .

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Після того, як набуло чинності перемирʼя, з Ірану було випущено дві балістичні ракети в бік Ізраїлю. Обидві ракети були перехоплені, зазначає видання.

Ізраїльські законодавці закликають до відповідних дій після порушення Іраном перемирʼя.

«Через три з половиною години після того, як президент США оголосив про перемирʼя, з Ірану почали обстрілювати північ Ізраїлю. Ми не повинні це терпіти, ми не повинні це ігнорувати, ми повинні негайно відповісти», – написав у Facebook голова опозиційної партії «Ісраель Бейтену» Авігдор Ліберман.

Доповнено. Іран заперечує запуск ракет. Місцеві агентства пишуть, що повідомлення про запуск ракет по Ізраїлю після оголошення режиму припинення вогню «спростовуються».

Іран заперечує запуск ракет. Місцеві агентства пишуть, що повідомлення про запуск ракет по Ізраїлю після оголошення режиму припинення вогню «спростовуються». Водночас Дональд Трамп заявив, що й Ізраїль, й Іран порушили перемир’я. Він незадоволений жодною з країн, але особливо Ізраїлем, пише Reuters. Перед від’їздом на саміт НАТО в Гаазі, Трамп сказав журналістам, що Ізраїль «розв’язав дії» одразу після погодження на угоду. Він також заявив, що ядерні можливості Ірану знищені.

Контекст

23 червня Трамп оголосив про домовленість припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, угода набула чинності 24 червня.

Іран підтвердив перемир’я з Ізраїлем. Вища рада національної безпеки Ісламської Республіки оприлюднила заяву про набуття чинності режиму припинення вогню.

У заяві наголошується, що на будь-яку агресію з боку Ізраїлю буде дана «рішуча відповідь».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна готова до перемирʼя, але наголосив, що на порушення припинення вогню послідує рішуча відповідь. Як відреагували ринки на припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, читайте тут.