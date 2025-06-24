Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня и перемирие уже вступило в силу. Об этом он написал в Truth Social. Трамп ожидает, что объявленное им прекращение огня будет продолжаться «вечно». Дополнено . Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль согласился на предложенное США прекращение огня с Ираном.

Ключевые факты

Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

Президент США заявил, что обе стороны покончат с тем, что он назвал «12-дневной войной». Он приветствовал обе стороны, сказав, что обе стороны могут как много выиграть, так и многое потерять.

«Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня», – написал Трамп.

В следующем посте он сообщил, что режим прекращения огня вступил в силу, и предостерег от его нарушения.

Трамп заявил, что ожидает, что объявленное им прекращение огня между Израилем и Ираном будет продолжаться «вечно». В телефонном интервью NBC News президент США добавил, что не верит, что Израиль и Иран «когда-то снова будут стрелять друг в друга».

Ожидается, что прекращение огня будет производиться поэтапно в течение следующих 24 часов.

Дипломат, информированный о переговорах, сообщил NBC News, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выступили посредниками в соглашении при содействии высших руководителей Катара, передавших Ирану предложение о прекращении огня. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и прямо сказал ему: «Больше никакой войны, никаких боев. Иранцы значительно ослаблены».

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп убедил Нетаньяху согласиться на прекращение огня, а затем Венс, госсекретарь Марк Рубио и спецпредставитель Стив Виткофф дали понять иранцам, что Соединенные Штаты хотят прекращения огня и что иранцы должны согласиться на это.

По словам чиновника, поэтапное прекращение огня, в рамках которого Иран прекратит огонь на 12 часов, а затем Израиль сделает тоже самое еще на 12 часов, было идеей Трампа, чтобы успокоить израильские опасения относительно того, что Иран не выполнит свою часть соглашения.

Государственное телевидение Ирана подтвердило прекращение огня. «Успешная ракетная операция [Революционной] гвардии в ответ на агрессию США, наряду с образцовым сопротивлением и единством нашего дорогого народа, навязали врагу прекращение огня», – говорилось в передаче, утверждая, что Трамп призвал к прекращению боевых действий «в умоляющей манере». Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил в социальных сетях, что Иран не будет продолжать «военные ответы», если Израиль прекратит свои удары. Аббас сказал, что вооруженные силы Ирана «отвечали на любую атаку противника до последней минуты», пишет Financial Times.

Дополнено. Израиль официально объявил о прекращении огня с Ираном. Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своей цели «устранить иранскую ядерную угрозу и угрозу баллистических ракет». В то же время страна ответит на любые нарушения режима прекращения огня, пишет ClashReport.

Контекст

Заявление Трампа прозвучало после того, как Тегеран нанес ракетный удар по самой крупной американской авиабазе на Ближнем Востоке в ответ на удар США по ядерным объектам Ирана в минувшие выходные.

Президент поблагодарил Иран за предварительное сообщение о ракетах, нацеленных на авиабазу Аль-Удейд недалеко от Дохи.

Цены на нефть во вторник, 24 июня, снова упали. Нефть марки Brent, международный стандарт, упала на 2,5% до $69,68 за баррель.