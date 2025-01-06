Позиции ВСУ в Курской области важны для предстоящих переговоров – Блинкен

Позиции Украины в Курской области РФ будут иметь важное значение для будущих переговоров о прекращении войны. Об этом 6 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Сеул, пишет Barrons .

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«Их позиция в Курской области важна, поскольку это, безусловно, то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в этом году», – сказал Блинкен.

Он отметил, что даже если переговоры начнутся, Украине потребуются «адекватные гарантии безопасности» от Владимира Путина, поскольку для него «игра не будет окончена» с прекращением огня.

Контекст

5 января российские Z-блогеры сообщили, что ВСУ наступают в Курской области. В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о «хороших новостях» в этом направлении.

По данным российского минобороны, ВСУ сделали «контратаку штурмовой группы», чтобы «остановить наступление российских войск на курском направлении».

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа прошлого года. Это произвело впечатление на западных союзников Украины.

В целом украинские силы взяли под контроль более 1000 кв. км территории и около 100 населенных пунктов. После этого армия агрессора предприняла попытку контрнаступления и заявила об освобождении десяти сел.

В сентябре Путин заявил, что первоочередной целью российской армии остается «освобождение» Донбасса, где «противник ослабил себя». В то же время он назвал «священным долгом» «выбросить противника» из Курской области.

По словам близких к Кремлю источников «пояснительной записки», Путин перестал рассматривать возможность мирных переговоров с Киевом после курской операции ВСУ.

Некоторые американские чиновники и эксперты считали, что цена такой операции может оказаться слишком высокой для Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев может использовать занятую территорию как дополнительный фактор на предстоящих переговорах. В то же время Кремль исключил такую возможность, пока российские войска не вытеснят украинские силы из-под Курска.