Компания GameStop приобрела биткоинов более чем на $500 млн. Таким образом сеть розничной торговли видеоиграми стала одним из крупнейших корпоративных держателей этой криптовалюты, следуя примеру компании Strategy (ранее MicroStrategy). После объявления об инвестициях акции GameStop упали на 9% на утренних торгах 28 мая, пишет CNBC.

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GameStop сделала свою первую инвестицию в криптовалюту, купив 4710 биткоинов на $512,6 млн по цене $108 837 за монету.

По данным Bitcoin Treasuries, у GameStop теперь на 86 биткоинов больше, чем у Semler Scientific. При этом она все еще сильно отстает от Strategy и Tesla. Покупка 4710 биткоинов выводит GameStop на 13-е место среди публичных компаний – держателей биткоина.

После объявления об инвестициях акции GameStop упали на 9% на утренних торгах.

Контекст

Данный шаг следует стратегии Strategy, которая стала крупнейшим корпоративным владельцем биткоина, инвестировав миллиарды долларов в криптовалюту. Эта стратегия привела к стремительному, хотя и волатильному росту акций Strategy.

Для GameStop инвестиция в биткоин – часть более широкой стратегии гендиректора Райана Коэна, направленной на возрождение компании, борющейся с вызовами традиционного розничного бизнеса.

Под его руководством GameStop сосредоточилась на сокращении расходов и оптимизации соглашений для обеспечения прибыльности.

По данным годового отчета компании, опубликованного в апреле, GameStop накопила более $4,7 млрд наличных по состоянию на 1 февраля 2025 года. В марте стало известно, что компания собирается инвестировать в криптовалюты без установления верхнего предела для таких покупок.

Инвестиция GameStop в биткоин отражает рост интереса корпораций к криптовалютам как альтернативному активу в условиях экономической неопределенности. Снижение рейтинга долга США и ослабление торговых конфликтов подталкивают инвесторов к поиску новых способов сохранения капитала, где биткоин набирает популярность.

Тренд на биткоин набирает силу в корпоративной среде. Бразильская Méliuz, бахрейнская Al Abraaj и японская Remixpoint уже перевели часть резервов в криптовалюту. Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala увеличил вложения в биткоин-ETF. В США новые компании, такие как 21 Capital, активно инвестируют в BTC.