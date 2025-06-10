Протесты против депортации. Администрация Трампа разместит сотни морских пехотинцев в Лос-Анджелесе

Администрация президента США Дональда Трампа в ответ на протесты против депортации в Лос-Анджелесе мобилизовала 700 морских пехотинцев, усилив напряженность в отношениях с властями штата Калифорния, пишет Bloomberg .

Ключевые факты

В понедельник, 9 июня, в основном мирные дневные протесты переросли в столкновение. Администрация Трампа утверждает, что ситуация в Лос-Анджелесе ухудшается и федеральные силы необходимы для поддержки иммиграционных агентов и восстановления порядка.

В Лос-Анджелесе уже четвертую ночь продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против растущего количества рейдов сотрудников иммиграционной и таможенной службы.

Президент Дональд Трамп и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом снова столкнулись из-за реакции на беспорядки, при этом штат подал в суд на администрацию за мобилизацию войск Национальной гвардии в городе. Тем временем Трамп намекнул журналистам, что Ньюсом – демократ, которого многие считают потенциальным кандидатом на пост президента в 2028 году – может быть арестован, если он вмешается в федеральные иммиграционные рейды.

Законодательство США запрещает использование действующих американских военных – армии, флота, военно-воздушных сил и морской пехоты – для осуществления внутренних правоохранительных мероприятий. Развертывание морской пехоты дополняет приказ Трампа, преданный в выходные, который предписывал Северному командованию США взять под контроль Национальную гвардию и отправить ее в Лос-Анджелес.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс обвинили Трампа в ухудшении ситуации. В посту X в понедельник губернатор назвал решение о привлечении морских пехотинцев «неамериканским» и сказал, что развертывание администрацией войск Национальной гвардии было «безрассудным» и «бессмысленным».

Контекст

В Лос-Анджелесе вспыхнули массовые протесты из-за рейдов против нелегальных мигрантов и задержания находившихся в США нелегально лиц агентами Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE).

Штат Калифорния и Ньюсом подали в суд на администрацию Трампа 9 июня, назвав мобилизацию Национальной гвардии и морских пехотинцев штата ненужной и незаконной и обвинив президента в «очередном беспрецедентном захвате власти». В жалобе, поданной поздно вечером в понедельник в федеральный суд Сан-Франциско, губернатор призвал судью аннулировать приказы президента и передать Национальную гвардию из-под контроля Министерства обороны «обратно под законное командование» штата.

В то же время Трамп в серии постов на Truth Social назвал отправку Национальной гвардии «большим решением», высмеял идею о том, что протесты были преимущественно мирными, и заявил, что «если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью стерт с лица земли».