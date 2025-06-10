Протести проти депортації. Адміністрація Трампа розмістить сотні морських піхотинців у Лос-Анджелесі

Адміністрація президента США Дональда Трампа у відповідь на протести проти депортації в Лос-Анджелесі мобілізувала 700 морських піхотинців, водночас посиливши напруженість у відносинах із владою штату Каліфорнія, пише Bloomberg .

Ключові факти

У понеділок, 9 червня, переважно мирні денні протести переросли у зіткнення. Адміністрація Трампа стверджує, що ситуація в Лос-Анджелесі погіршується, і федеральні сили необхідні для підтримки імміграційних агентів і відновлення порядку.

У Лос-Анджелесі вже четверту ніч продовжуються сутички між поліцією та демонстрантами, які протестують проти зростаючої кількості рейдів співробітників імміграційної та митної служби.

Президент Дональд Трамп і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом знову зіткнулися через реакцію на заворушення, при цьому штат подав до суду на адміністрацію за мобілізацію військ Національної гвардії у місті. Тим часом Трамп натякнув журналістам, що Ньюсом – демократ, якого багато хто вважає потенційним кандидатом на пост президента у 2028 році – може бути заарештований, якщо він втрутиться у федеральні імміграційні рейди.

Законодавство США загалом забороняє використання чинних американських військових – армії, флоту, військово-повітряних сил та морської піхоти – для здійснення внутрішніх правоохоронних заходів. Розгортання морської піхоти доповнює наказ Трампа, відданий у вихідні, який наказував Північному командуванню США взяти під контроль Національну гвардію і відправити її до Лос-Анджелеса.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Басс звинуватили Трампа у погіршенні ситуації. У пості X у понеділок губернатор назвав рішення про залучення морських піхотинців «неамериканським» і сказав, що розгортання адміністрацією військ Національної гвардії було «безрозсудним» і «безглуздим».

Контекст

У Лос-Анджелесі спалахнули масові протести через рейди проти нелегальних мігрантів і затримання осіб, які перебували в США нелегально, агентами Служби імміграції та митного контролю (ICE).

Штат Каліфорнія та Ньюсом подали до суду на адміністрацію Трампа 9 червня, назвавши мобілізацію Національної гвардії та морських піхотинців штату непотрібною й незаконною та звинувативши президента у «черговому безпрецедентному захопленні влади». У скарзі, поданій пізно ввечері в понеділок до федерального суду Сан-Франциско, губернатор закликав суддю анулювати накази президента і передати Національну гвардію з-під контролю Міністерства оборони «назад під законне командування» штату.

Водночас Трамп у серії постів на Truth Social назвав відправку Національної гвардії «великим рішенням», висміяв ідею про те, що протести були переважно мирними, і заявив, що «якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю стертий з лиця землі».