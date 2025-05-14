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Совет Европы поддержал создание спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Комитет министров Совета Европы поддержал создание Специального трибунала в отношении преступления агрессии РФ против Украины, сообщает пресс-служба Совета Европы. Решение принято 14 мая в Люксембурге в рамках ежегодного заседания комитета.

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Ключевые факты

  • Согласно сообщению, комитет подтвердил свою непоколебимую преданность Украине на ее пути к справедливости и восстановлению, запустив процесс создания специального трибунала относительно преступления агрессии.
  • На своей ежегодной встрече министры поручили генеральному секретарю Алену Берсе возглавить процесс создания специального трибунала относительно преступления агрессии в рамках Совета Европы на основе соглашения с Украиной.
  • Министры приветствовали текущие усилия по достижению соглашения о создании Комиссии по рассмотрению претензий для Украины, возможно, под эгидой Совета Европы и подтвердили свою решимость обеспечить возвращение украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией.
  • Они также отметили важность усиления поддержки Украины, в частности через План действий «Устойчивость, восстановление и реконструкция 2023–2026», который позволяет украинским властям продвинуться дальше на пути к вступлению в Европейский союз.

Контекст

19 мая 2022 года Европарламент поддержал создание специального международного трибунала по расследованию военных преступлений России и ее союзников против Украины. Создание органа также поддержано в ПАСЕ.

17 января 2023-го глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина работает над созданием специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за военные преступления. 19 января Европейский парламент проголосовал за необязательную резолюцию, призывающую к созданию Специального международного трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины.

17 марта того же года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины.

В мае 2023-го президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Гааге, призвал к созданию международного трибунала относительно преступления агрессии России против Украины.

В мае 2025-го заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра заявила, что в этом году начнется формирование специального трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины. Начало работы трибунала ожидается уже в следующем году.

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