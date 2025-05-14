Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, повідомляє пресслужба Ради Європи. Рішення ухвалили 14 травня в Люксембурзі в рамках щорічного засідання комітету.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, комітет підтвердив свою непохитну відданість Україні на її шляху до справедливості та відновлення, запустивши процес створення спеціального трибуналу зі злочину агресії.

На своїй щорічній зустрічі міністри доручили генеральному секретареві Алену Берсе очолити процес створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії у рамках Ради Європи на основі угоди з Україною.

Міністри привітали поточні зусилля щодо досягнення угоди про створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією.

Вони також наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через План дій «Стійкість, відновлення та реконструкція 2023–2026», який дозволяє українській владі просунутися далі на шляху до вступу до Європейського союзу.

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Контекст

19 травня 2022 року Європарламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування воєнних злочинів Росії та її союзників проти України. Створення органу також підтримали в ПАРЄ.

17 січня 2023-го голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна працює над створенням спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини. 19 січня Європейський парламент проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення Спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.

17 березня того ж року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині, повʼязаному з незаконною депортацією сотень дітей із України.

У травні 2023-го президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Гаазі, закликав до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

У травні 2025-го заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що цьогоріч розпочнеться формування спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Початок роботи трибуналу очікується вже наступного року.