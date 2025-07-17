Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністром України. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Доповнено. Після публікації новини проєкти постанов про призначення премʼєра, міністра закордонних справ та міністра оборони зʼявилися на сайті парламенту.

Деталі

У четвер о 9:45 подання має розглянути Комітет з питань державності.

Далі – призначення премʼєр-міністра, складу уряду, окремо МЗС та Міноборони розглядатиметься у сесійній залі. «Десь до 16-17 мають завершити», – написав Железняк.

«Теоретично, ще мають затвердити програму дій Уряду. Але там це можна зробити пізніше», – додав нардеп.

Доповнено. У Верховній Раді 17 липня зареєстровані проєкти постанов про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України, Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ і Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України (№№13494, 13495 та 13496 відповідно). Ініціатор проєктів постанов – президент Володимир Зеленський.

Контекст

Напередодні на засіданні фракції «Слуга народу» у Верховній Раді було оголошено склад нового уряду. Засідання відбулося 16 липня за участі президента Зеленського.

16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та всього уряду відповідно.

Денис Шмигаль обіймав посаду прем’єр-міністра України з 4 березня 2020 року, ставши рекордсменом за тривалістю перебування на цій посаді – понад п’ять років.

Президент запропонував посаду прем’єр-міністра першій віцепрем’єрці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Денис Шмигаль залишиться в урядовій команді. Кадрові зміни в Кабміні відкладалися щонайменше тричі протягом останнього місяця. Деталі про причини цих змін і нову конфігурацію уряду читайте в матеріалі Forbes Ukraine.