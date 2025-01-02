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Плюс $2 трлн в год. Nvidia стала мировым лидером по приросту капитализации в 2025 году

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компания Nvidia стала глобальным лидером по приросту рыночной капитализации в 2024 году благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта и высокому спросу на ее чипы, ориентированные на ИИ. Рыночная стоимость производителя чипов выросла более чем на $2 трлн, достигнув $3,28 трлн, пишет Reuters 2 января. Это сделало Nvidia второй по стоимости публичной компанией мира. Для сравнения: к концу 2023 года капитализация компании составляла $1,2 трлн.

Подробности

  • Apple сохранила первенство среди компаний по рыночной стоимости, достигнув рекордной отметки в $4 трлн. Этому способствовал рост оптимизма инвесторов относительно ИИ-усовершенствований, которые должны компенсировать медленные продажи iPhone.
  • Microsoft заняла третье место с рыночной капитализацией $3,1 трлн, в то время как Alphabet Inc. и Amazon были оценены примерно в $2,3 трлн каждая.
  • Успехи технологических гигантов оказали существенное влияние на глобальные фондовые индексы: S&P 500 вырос на 23,3%, а Nasdaq – на 28,6% в 2024 году.
  • Несмотря на возможные риски, связанные с напряженностью в отношениях США и Китая и замедлением снижения процентных ставок, аналитики сохраняют оптимизм по поводу динамики технологических компаний в 2025 году.
  • Акции технокомпаний могут вырасти на 25% в 2025 году благодаря уменьшению регуляторного давления, новым инициативам в сфере AI и стабильной позиции Big Tech и Tesla, говорят эксперты.

Контекст

Современные модели искусственного интеллекта, особенно занимающиеся обучением и обработкой больших массивов данных, нуждаются в колоссальной вычислительной мощности. Растущие требования к вычислениям заставляют технологические компании создавать кластеры, объединяющие тысячи чипов. Это повысило спрос на специализированные центры обработки данных, ставшие важным элементом инфраструктуры для развития ИИ.

В сентябре BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft и государственный инвестиционный фонд ОАЭ MGX объявили о создании фонда GAIIP, цель которого – поддержка инвестиций в искусственный интеллект. В частности, планируется развитие новых центров обработки данных. Общий объем фонда должен составить $30 млрд.

Компания Nvidia за последнее десятилетие несколько раз демонстрировала скачки стоимости акций благодаря высокому спросу на ее продукты – от игровых видеокарт в период пандемии до оборудования для майнинга криптовалют и современных решений для ИИ.

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