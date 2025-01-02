Плюс $2 трлн на рік. Nvidia стала світовим лідером за приростом капіталізації у 2025 році

Компанія Nvidia стала глобальним лідером за приростом ринкової капіталізації у 2024 році завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту та високому попиту на її чипи, орієнтовані на ШІ. Ринкова вартість виробника чипів зросла більш ніж на $2 трлн, досягнувши $3,28 трлн, пише Reuters 2 січня. Це зробило Nvidia другою за вартістю публічною компанією світу. Для порівняння: на кінець 2023 року капіталізація компанії становила $1,2 трлн.

Деталі

Apple зберегла першість серед компаній за ринковою вартістю, досягнувши рекордної позначки у $4 трлн. Цьому сприяло зростання оптимізму інвесторів щодо ШІ-вдосконалень, які мають компенсувати повільні продажі iPhone.

Microsoft посіла третє місце з ринковою капіталізацією $3,1 трлн, тоді як Alphabet Inc. і Amazon були оцінені приблизно у $2,3 трлн кожна.

Успіхи технологічних гігантів істотно вплинули на глобальні фондові індекси: S&P 500 зріс на 23,3%, а Nasdaq – на 28,6% у 2024 році.

Попри можливі ризики, пов’язані з напруженістю у відносинах США та Китаю і уповільненням зниження відсоткових ставок, аналітики зберігають оптимізм щодо динаміки технологічних компаній у 2025 році.

Акції технокомпаній можуть зрости на 25% у 2025 році завдяки зменшенню регуляторного тиску, новим ініціативам у сфері AI та стабільній позиції Big Tech і Tesla, говорять експерти.

Контекст

Сучасні моделі штучного інтелекту, особливо ті, що займаються навчанням і обробкою великих масивів даних, потребують колосальної обчислювальної потужності. Зростання вимог до обчислень змушує технологічні компанії створювати кластери, що об’єднують тисячі чипів. Це підвищило попит на спеціалізовані центри обробки даних, які стали важливим елементом інфраструктури для розвитку ШІ.

У вересні BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft та державний інвестиційний фонд ОАЕ MGX оголосили про створення фонду GAIIP, метою якого є підтримка інвестицій у штучний інтелект. Зокрема, планується розвиток нових центрів обробки даних. Загальний обсяг фонду має сягнути $30 млрд.

Компанія Nvidia за останнє десятиліття кілька разів демонструвала стрибки вартості акцій завдяки високому попиту на її продукти – від ігрових відеокарт у період пандемії до обладнання для майнингу криптовалют і сучасних рішень для ШІ.