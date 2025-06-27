Россия атаковала энергообъект в Херсонской области, возможны длительные отключения света

Ключевые факты

«Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект. Из-за атаки существуют проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света», – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Контекст

За прошедшие сутки в Херсонской области под дроновыми атаками, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились ряд населенных пунктов региона, в том числе город Херсон. Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили семь многоэтажек и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.