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Россия атаковала энергообъект в Херсонской области, возможны длительные отключения света

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Армия РФ атаковала энергетический объект в Херсонской области, энергетики пытаются ликвидировать последствия ударов, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Население призывают подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения.

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Ключевые факты

  • «Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект. Из-за атаки существуют проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света», – написал он.
  • Глава обладминистрации подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Контекст

За прошедшие сутки в Херсонской области под дроновыми атаками, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились ряд населенных пунктов региона, в том числе город Херсон. Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили семь многоэтажек и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

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