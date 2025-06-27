Росія атакувала енергооб’єкт на Херсонщині, можливі тривалі відключення світла

Ключові факти

«Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину в темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкта. Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла», – написав він.

Він наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію

Контекст

Минулої доби на Херсонщині під дроновими атаками, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували низка неселених пунктів регіону, у тому числі місто Херсон. Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію чотири людини дістали поранення.