Росія атакувала енергооб’єкт на Херсонщині, можливі тривалі відключення світла

Армія РФ атакувала енергетичний обʼєкт у Херсонський області, енергетики намагаються ліквідувати наслідки ударів, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Населення закликають підготуватися до тривалої відсутності електропостачання.
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Ключові факти
- «Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину в темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкта. Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла», – написав він.
- Він наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію
Контекст
Минулої доби на Херсонщині під дроновими атаками, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували низка неселених пунктів регіону, у тому числі місто Херсон. Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.
Через російську агресію чотири людини дістали поранення.
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