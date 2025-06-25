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Правительство выделило более 700 млн грн на энергопроекты для стабильного прохождения зимы

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров выделил более 700 млн грн на 35 проектов в сфере энергетики, которые критически важны для прохождения зимы в отдельных общинах, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 25 июня.

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Ключевые факты

  • По словам Шмыгаля, речь идет о строительстве альтернативных источников тепла и энергии, реконструкции котельных и сетей теплоснабжения, строительстве и установке газопоршневых и когенерационных установок.
  • Больше всего средств пойдет на проекты в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.
  • Также правительство решило привлечь средства Европейского инвестиционного банка на завершение 60 проектов восстановления.
  • «Благодаря этому финансированию сможем достроить 19 школ, 12 медицинских заведений и 10 детских садов», – объяснил премьер-министр.
  • Кроме того, правительство выделило 50 млн грн на капитальный ремонт реабилитационного отделения Николаевского областного госпиталя для ветеранов. Также 307 млн грн направлено на закупку оборудования и модернизацию пищеблоков в 23 школах в разных регионах страны.

Контекст

23 июня Кабинет Министров направил более 22 млрд грн, предоставленных партнерами, на нужды восстановления. В частности, почти 18,5 млрд грн от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) будет передано на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и восстановление коммунального хозяйства городов. Около 1,4 млрд грн от JICA выделяется на восстановление энергетики, на тренировку и обучение саперов. Почти 2,2 млрд грн бюджетной поддержки ЕС правительство распределило на восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры.

Общая стоимость обновления Украины после вторжения России выросла до $524 млрд с $486 млрд, свидетельствуют данные Всемирного банка, Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии и правительства Украины. Новая оценка выше на 8% по сравнению с последним отчетом годом ранее. Согласно RDNA4, охватывающей потери, понесенные в течение почти трех лет – с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года, – прямые убытки в Украине выросли до $176 млрд по сравнению с $152 млрд в RDNA3 в феврале 2024 года.

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