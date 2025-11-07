Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Россия дронами уничтожила отделение «Новой почты» в Харьковской области: уничтожены посылки на 10 млн грн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Россия дронами уничтожила отделение «Новой почты» в Харьковской области: уничтожены посылки на 10 млн грн /пресс-служба «Новой почты»

пресс-служба «Новой почты»

Россия дронами уничтожила отделение №1 «Новой почты» в Чугуеве в ночь на 7 ноября, сообщила пресс-служба компании. В отделении находились 523 посылки объявленной стоимостью почти 10 млн грн.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Почти все они уничтожены, отметили в «Новой почте». Сотрудники и клиенты не пострадали.
  • Компания заявила, что компенсирует потерю отправок клиентам. «В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения», – говорится в сообщении пресс-службы.
  • Работа отделения временно приостановлена. Все отправления, направлявшиеся сюда, перенаправлены на отделение №2. Сегодня рядом установят временное мобильное отделение для обслуживания клиентов, добавили в компании.

Контекст

В начале 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек обслуживания. В течение первого полугодия того же года количество отделений возросло до 12 100, а почтоматов – до 18 000.

В первой половине 2025-го компания доставила 238 млн посылок и грузов, что на 7% превышает показатель аналогичного периода 2024-го. Количество международных отправлений увеличилось до 5,9 млн единиц. Общая выручка достигла 24,6 млрд грн, что на 23% больше, чем год назад. Сеть пополнилась 4777 новыми объектами, в том числе 708 отделениями и 4069 почтоматами.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні