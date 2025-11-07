Россия дронами уничтожила отделение №1 «Новой почты» в Чугуеве в ночь на 7 ноября, сообщила пресс-служба компании. В отделении находились 523 посылки объявленной стоимостью почти 10 млн грн.
Подробности
- Почти все они уничтожены, отметили в «Новой почте». Сотрудники и клиенты не пострадали.
- Компания заявила, что компенсирует потерю отправок клиентам. «В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения», – говорится в сообщении пресс-службы.
- Работа отделения временно приостановлена. Все отправления, направлявшиеся сюда, перенаправлены на отделение №2. Сегодня рядом установят временное мобильное отделение для обслуживания клиентов, добавили в компании.
Контекст
В начале 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек обслуживания. В течение первого полугодия того же года количество отделений возросло до 12 100, а почтоматов – до 18 000.
В первой половине 2025-го компания доставила 238 млн посылок и грузов, что на 7% превышает показатель аналогичного периода 2024-го. Количество международных отправлений увеличилось до 5,9 млн единиц. Общая выручка достигла 24,6 млрд грн, что на 23% больше, чем год назад. Сеть пополнилась 4777 новыми объектами, в том числе 708 отделениями и 4069 почтоматами.
