Россия дронами уничтожила отделение №1 «Новой почты» в Чугуеве в ночь на 7 ноября, сообщила пресс-служба компании. В отделении находились 523 посылки объявленной стоимостью почти 10 млн грн.

Подробности

Почти все они уничтожены, отметили в «Новой почте». Сотрудники и клиенты не пострадали.

Компания заявила, что компенсирует потерю отправок клиентам. «В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Работа отделения временно приостановлена. Все отправления, направлявшиеся сюда, перенаправлены на отделение №2. Сегодня рядом установят временное мобильное отделение для обслуживания клиентов, добавили в компании.

Контекст

В начале 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек обслуживания. В течение первого полугодия того же года количество отделений возросло до 12 100, а почтоматов – до 18 000.

В первой половине 2025-го компания доставила 238 млн посылок и грузов, что на 7% превышает показатель аналогичного периода 2024-го. Количество международных отправлений увеличилось до 5,9 млн единиц. Общая выручка достигла 24,6 млрд грн, что на 23% больше, чем год назад. Сеть пополнилась 4777 новыми объектами, в том числе 708 отделениями и 4069 почтоматами.