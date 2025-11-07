Росія дронами знищила відділення №1 «Нової пошти» в Чугуєві в ніч на 7 листопада, повідомила пресслужба компанії. У відділенні знаходилося 523 посилки оголошеною вартістю майже 10 млн грн.

Деталі

Майже всі вони знищені, зазначили в «Новій пошті». Працівники та клієнти не постраждали.

Компанія заявила, що компенсує втрату відправлень клієнтам. «Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Роботу відділення тимчасово призупинено. Усі відправлення, що прямували сюди, перенаправлені на відділення №2. Сьогодні поруч встановлять тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів, додали в компанії.

Контекст

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок обслуговування. Протягом першого півріччя того самого року кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

У першій половині 2025-го компанія доставила 238 млн посилок і вантажів, що на 7% перевищує показник аналогічного періоду 2024-го. Кількість міжнародних відправлень збільшилася до 5,9 млн одиниць. Загальний виторг досяг 24,6 млрд грн, що на 23% більше, ніж рік тому. Мережа поповнилася 4777 новими об’єктами, зокрема 708 відділеннями та 4069 поштоматами.