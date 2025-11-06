Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Российская атака обесточила восемь шахт на Днепропетровщине: 2595 горняков уже подняли на поверхность

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В Днепропетровской области из-за очередной российской атаки обесточены восемь угольных шахт. Об этом сообщили в Минэнерго 6 ноября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • В момент удара под землей находились 2595 шахтеров. Как отмечается в сообщении, спасатели и шахтеры быстро организовали эвакуацию людей на поверхность.
  • По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
  • «Россия продолжает энергетический террор. Этот удар снова поставил под угрозу жизни тысяч шахтеров. Россия воюет с гражданскими. Тактика россиян очевидна – оставить украинцев без света и тепла зимой», – заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

Контекст

С начала октября Россия возобновила массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Наиболее сложная ситуация сложилась в прифронтовых областях.

Нынешняя тактика обстрелов энергосистемы существенно отличается от прошлогодней: ранее атаки были хаотичными и охватывали максимальное количество объектов, сейчас они сосредоточены на отдельных регионах и напоминают стратегию выжженной земли. Детальнее о новой тактике РФ и прогнозах на зиму – в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні