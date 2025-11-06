В Днепропетровской области из-за очередной российской атаки обесточены восемь угольных шахт. Об этом сообщили в Минэнерго 6 ноября.

Подробности

В момент удара под землей находились 2595 шахтеров. Как отмечается в сообщении, спасатели и шахтеры быстро организовали эвакуацию людей на поверхность.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Россия продолжает энергетический террор. Этот удар снова поставил под угрозу жизни тысяч шахтеров. Россия воюет с гражданскими. Тактика россиян очевидна – оставить украинцев без света и тепла зимой», – заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

Контекст

С начала октября Россия возобновила массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Наиболее сложная ситуация сложилась в прифронтовых областях.

Нынешняя тактика обстрелов энергосистемы существенно отличается от прошлогодней: ранее атаки были хаотичными и охватывали максимальное количество объектов, сейчас они сосредоточены на отдельных регионах и напоминают стратегию выжженной земли. Детальнее о новой тактике РФ и прогнозах на зиму – в материале Forbes Ukraine.