У Дніпропетровській області через чергову російську атаку знеструмлено вісім вугільних шахт. Про це повідомили в Міненерго 6 листопада.

Деталі

На момент удару під землею перебували 2595 шахтарів. Як зазначається в повідомленні, рятувальники та працівники шахт швидко організували евакуацію людей на поверхню.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

«Росія продовжує енергетичний терор. Цей удар знову поставив під загрозу життя тисяч шахтарів. Росія воює з цивільними. Тактика росіян очевидна – залишити українців без світла й тепла взимку», – заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Контекст

З початку жовтня Росія відновила масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Найскладніша ситуація склалася в прифронтових областях.

Цьогорічна тактика обстрілів енергосистеми суттєво відрізняється від минулорічної: раніше атаки були хаотичними й охоплювали максимальну кількість об’єктів, нині ж вони зосереджені на окремих регіонах і нагадують стратегію випаленої землі. Детальніше про нову тактику РФ та прогнози на зиму – у матеріалі Forbes Ukraine.