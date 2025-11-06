Підписка від 49 грн
Російська атака знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині: 2595 гірників уже підняли на поверхню

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У Дніпропетровській області через чергову російську атаку знеструмлено вісім вугільних шахт. Про це повідомили в Міненерго 6 листопада.

  • На момент удару під землею перебували 2595 шахтарів. Як зазначається в повідомленні, рятувальники та працівники шахт швидко організували евакуацію людей на поверхню.
  • За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
  • «Росія продовжує енергетичний терор. Цей удар знову поставив під загрозу життя тисяч шахтарів. Росія воює з цивільними. Тактика росіян очевидна – залишити українців без світла й тепла взимку», – заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Контекст 

З початку жовтня Росія відновила масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Найскладніша ситуація склалася в прифронтових областях.

Цьогорічна тактика обстрілів енергосистеми суттєво відрізняється від минулорічної: раніше атаки були хаотичними й охоплювали максимальну кількість об’єктів, нині ж вони зосереджені на окремих регіонах і нагадують стратегію випаленої землі. Детальніше про нову тактику РФ та прогнози на зиму – у матеріалі Forbes Ukraine.

