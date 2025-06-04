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«Розмова була хорошою». Трамп і Путін обговорили українські атаки на російські військові об’єкти

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів годинну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися останні атаки України на російські військові об’єкти. Про це очільник Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Деталі

  • За словами Трампа, у центрі розмови була атака українських сил на російські «літаки, що перебували на стоянках, а також інші удари з обох боків». Він зазначив, що розмова була «хорошою», однак «не такою, що могла б привести до негайного миру».
  • «Президент Путін сказав і дуже рішуче, що йому доведеться відреагувати на недавню атаку на аеродроми», – написав Трамп.
  • Він також розповів, що обговорив із Путіним ситуацію з Іраном. «Я прямо заявив Путіну: Іран не повинен отримати ядерну зброю – і, як мені здалося, з цього питання у нас є згода», – написав Трамп.
«Розмова була хорошою». Трамп і Путін обговорили українські атаки на російські військові об’єкти /Фото 1

Контекст

1 червня СБУ провела спецоперацію «Павутина», під час якої FPV-дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник армії РФ на аеродромах «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Дрони, приховані у вантажівках під мобільними дерев’яними укриттями, були доставлені на територію РФ. У потрібний момент дахи укриттів дистанційно відкривалися, випускаючи дрони для атаки літаків А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для бомбардувань України. За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, на аеродромі «Біла» в Іркутській області знищено або пошкоджено щонайменше шість літаків, а в Мурманській області на аеродромі «Оленья» – щонайменше три. 

Під час операції «Павутина» було уражено 34% стратегічної авіації Росії на чотирьох аеродромах. Внаслідок атак дронами знищено 41 літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, загальною вартістю понад $7 млрд, повідомив голова СБУ Василь Малюк.

У Стамбулі 2 червня відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Країна-агресор відкинула пропозицію про 30-денне припинення вогню. 

Україна отримала від російської делегації меморандум з умовами про припинення вогню, але вони майже не змінилися в порівнянні з попередніми, які Київ називав неприйнятними. Більше про переговори – тут.

4 червня посольство США в Україні закликало американських громадян зберігати обережність у зв’язку із загрозою нових масованих ударів.

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